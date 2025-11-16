Galerii: Poco galeriis avati Alo Valge isikunäitus

X!

Poco galeriis avati Alo Valge isikunäitus

Kunst
Alo Valge isikunäituse
Kunst

Poco popkunstimuuseumis avati Alo Valge isikunäitus "9-kohaline", mis koondab kokku portreed maailma kunstnikest, kelle teosed on müüdud enam kui 100 miljoni dollari eest.

Näitusega "9-kohaline" tahab kunstnik teha omamoodi kummarduse sellele, kuidas kunst puudutab, kõnetab ja jääb. Kuidas mõni teos suudab olla samaaegselt investeering, identiteet ja unistus. Ja kuidas kunstnik, kellest võib-olla kunagi keegi eriti ei hoolinud, saab aastakümneid hiljem oksjonisaalis superstaariks.

"Kui teos müüakse sadade miljonite eest, ei osteta ainult lõuendit ja värvi, vaid usku selle mõjujõusse, ajaloolisse kaalukusse ja emotsionaalsesse väesse. Sest väärtus pole ainult selles, mis on lõuendil – vaid ka selles, mida see meis käivitab," selgitas Valge.

Valge enda töid on samuti soetatud mitmesse Euroopa erakogusse ning aktiivsel kunstnikul ideedest puudust ei tule. "Ma saan palju inspiratsiooni jalutades," nendib Saksamaal Wiesbadenis elav kunstnik. Kuus aastat tagasi siirdus ta Mainzi ülikooli ning otsustas peale lõpetamist ka Saksamaale jääda. Berliin aga kunstnikku ei tõmba ja tunneb end koduselt just Hesseni piirkonna miljöös.

Alo Valge (snd 1991) on Põlvast pärit kunstnik. Ta on omandanud Tartu Ülikoolis maalikunsti bakalaureusekraadi ning Eesti Kunstiakadeemias maalikunsti magistrikraadi. 

Näitus on avatud 31. märtsini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

