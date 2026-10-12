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Tartu Ülikooli kunstimuuseumis saab rännata Odüsseuse jälgedes

Muuseumid
Odüsseuse rada TÜ kunstimuuseumi
Odüsseuse rada TÜ kunstimuuseumi Autor/allikas: TÜ kunstimuuseum
Muuseumid

Tartu Ülikooli kunstimuuseumis on avatud Homerose eeposest "Odüsseia" inspireeritud rada, mis viib külastajad kangelase Odüsseuse teekonnale Trooja sõjast tagasi Ithaka saarele.

Muuseumi püsiekspositsiooni põimitud rada toob esile Trooja sõja ja Odüsseuse rännakuga seotud kunstiteoseid Tartu Ülikooli kunstimuuseumi kogust. Peatuspaigad, mida polnud võimalik kunstiteosega siduda, on tähistatud erinevate mänguliste kujundite abil.

Teekonna saab läbida kaardi abil, mis juhatab seikleja ühest peatuspaigast teise. Peatuspunkte on kokku 14. Igas peatuses saab tutvuda ühe "Odüsseia" eeposes ette tulnud sündmusega, kaasa mõelda või lahendada ülesannet.

Rada läbides kohtub rändaja antiikaegsete jumalate, kangelaste ja mütoloogiliste olenditega, kellest nii mõnedki elavad tänapäeval edasi meie keeles, küll muutunud tähenduses.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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