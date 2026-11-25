Eesti Filharmoonia Kammerkoor esitab detsembri alguses helilooja Erkki-Sven Tüüri uut kooriteost "Tähiskelu", mis on inspireeritud luuletaja Indrek Hirve loomingust.

"Tähiskelu" tekst pärineb Hirve 2009. aastal ilmunud kogumikust "Veesilm". Teos vaatleb öist tähistaevast kui miljonite aastate taguse valguse kandjat ning mõtiskleb inimese elu üle, mis võib olla osa millestki palju suuremast ja kestvamast. Tüür valis oma loo pealkirjaks sõna, millega luuletus lõpeb. Helilooja selgitas, et kirjutas a cappella kooriteose oma sõbrale Indrek Hirvele sünnipäevakingituseks.

Uus teos kõlab kontserdikavas "Päikeselaul", mille on koostanud ja mida juhatab Valter Soosalu. Kava ühendab valguse ja looduse teemadega seotud koorimuusikat eri ajastute heliloojatelt.

Lisaks Tüüri uudisteosele esitab kammerkoor Tõnu Kõrvitsa teose "The Canticle of the Sun", milles soleerib metsosopran Tuuri Dede. Teos põhineb Assisi Franciscuse samanimelisel 13. sajandi poeemil. Kavas on ka Šoti helilooja James MacMillani motetid tsüklist "The Strathclyde Motets" ning Ungari helilooja György Ligeti kooriteos "Lux aeterna".

Kontserdid toimuvad detsembri alguses Tartus, Rakvere ja Tallinnas.