Tänavuse lühilavastuste õhtu kureerib kunstnik Keithy Kuuspu. Seekordse õhtu lähtekohaks on lavastaja ja etendaja vaheliste tavapäraste hierarhiate ümbermõtestamine. Kui tavapäraselt valib lavastaja endale koostööpartnerid, siis "Saal3" töökorralduses valis Kanuti Gildi Saal esmalt kuraatori, seejärel kuraator etendajad ning etendajad omakorda lavastajad.

Lühilavastuste õhtul astuvad lavale kolm duot: Raido Mägi ja Karl Saks, Anumai Raska ja Leeni Linn ning Mari Ann Valkna ja Suvi Kemppainen. Kuuspu valitud etendajaid ühendab tugevam seotus etendaja ja tantsija positsiooniga. Nende loomingulises praktikas on keskne huvi etendaja kohalolu, kehast lähtuvate praktikate ja esitajapositsiooni vastu.

Kuraator Keithy Kuuspu sõnul on hierarhiate küsimus tõstatunud juba lavastuste prooviprotsessis.

"Kui etendaja valib endale ise lavastaja, siis kas see võtab lavastajalt teatud vastutuse ära ja annab etendajale suurema rolli? Või kui me siis antud lühilavastusi vaatame, kas näeme seal rohkem lavastaja käekirja või etendaja valikuid? Kes siis lõpuks otsustab, mis lavale jõuab?" küsis Kuuspu.

Üritussari "Saal3" sai alguse 2023. aastal. Varasematel aastatel on sarjas oma loomingut esitlenud Viktoria Martjanova, Mihkel Maripuu, Norman Orro, Nele Tiidelepp, Lauri Lest, Andrus Aaslaid, Lisette-Marie Viilup, Helgi Saldo, Üüve-Lydia Toompere, Liisbeth Horn, Gregor Kulla ja Anita Kremm.