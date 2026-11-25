Üks kunstihoone Lasnamäe paviljoni kuraator-projektijuhtidest Mia Maria Rohumaa rääkis "Kunstiministeeriumile", et esimese näituse eel on mõeldud ka sellele, kuidas hakata Lasnamäe paviljoni kasutama ka kogukonnamajana.

Lasnamäe kunstihoones alustati uut hooaega näitusega "Te olete kõik oodatud", kuhu jõudis 500 teost. Näituse eel kuulutati välja filtrita avalik konkurss, kus kõik, mis esitati, võeti ka vastu, eeldusel, et tegu oli ühe teosega.

"See algas sellest, et suvel kandideeris ENKKL ehk Eesti Noorte Kaasaegse Kunsti Liit kunstihoone Lasnamäe paviljoni projektijuhiks ja me saimegi selle põneva ja üsna kiireloomulise töö endale. Kiire selles mõttes, et me kuskil sügise alguses enam-vähem alustasime ja oli teada, et novembri lõpus hiljemalt peab esimene näitus avanema," märkis Miia-Maria Rohumaa.

"Siis tundus, et kui juba hoogsalt teha, siis võiks teha hoogsalt ja suurelt. Kohe kiiresti tekkis ENKKL-i siseselt üks umbes 20-liikmeline punt inimesi, kes rohkem tahavad olla seotud nende paviljoni otsustega ja seal toimuvaga. Meil oli umbes viis varianti, mis võiks olla see esimene näitus, ja lõpuks jäi sõelale see, et mis oleks, kui pakuks seda ruumi kõigepealt kõigile ja vaataks, mis saab," lisas Rohumaa.

Teoseid sai tuua 11 kogumispunkti üle kogu Eesti. Ei olnud ka vanusepiirangut. Üks väheseid reegleid oli see, et töid sai ära tuua vaid kahe kindla päeva jooksul.

"Me üritasime teha juba statistikat ja 70 protsenti kõikidest teostest on maalid. 90 protsenti omakorda kõikidest teostest on kahemõõtmelised ehk maalid-joonistused. Eelkõige on tegemist, ma ütleks, loodusvaadetega. Meil on vähemalt neli hobusemaali," muigas Rohumaa.

"Ma arvan, et suurem osa kunstnikest – umbes pool sellest kunstnikkonnast – on harrastuskunstnikud, on ka professionaalseid kunstnikke, aga need on pigem nooremad. Meil olid eile installituurid, kus küsiti ka, et kui palju siin siis päris kunstnikke on, mis on küsimus, millega ei saa nõustuda. Nad on kõik päris kunstnikud. Aga EKA-s või Pallases käinuid on vähem kui 50 protsenti," selgitas Rohumaa ning lisas, et päevad, mil inimesed tõid oma töid paviljoni, olid täis elevust.

"Kõigepealt pakkisime töid kolm päeva lahti, see oli väga ilus protsess. Kui kõik oli lahti pakitud ja laiali laotatud, siis inimesed, kes olid pakkimisega tegelenud, ei näinud enam nende tööde sisu absoluutselt. Mina ka nägin ainult mõõtmeid, kinnitusi, selle raamiga ei saa riputada asja... Aga siis tulid ENKKL-ist värske pilguga inimesed, kes nägid sisu, ja hakkas tööde jaotamine. Tekitasid seal lugusid ja seoseid," rääkis Rohumaa.

Näitusel algas publikuprogramm juba enne ametlikku avamist. "Mõtlesime, et tuure tehakse näitustel alati siis, kui kõik on valmis, aga mind näiteks huvitab alati rohkem see, kuidas tehakse. Miks mitte teha mõned ekskursioonid ka keset totaalset kaost? See oli väga lõbus formaat," tõdes Rohumaa.

Lasnamäe paviljon on kümneaastase ENKKL-i kätes aasta aega. Selleks ajaks on planeeritud kolm näitust. "Näituste vahel ja ajal teeme ka publiku- ja kogukonnaprogrammi. Me oleme päris palju juba rääkinud Anton Küünlaga, kes on pikalt teinud MTÜ Lasnaideega kogukonnaprojekte, kuidas kasutada seda hoonet võimalikult hästi – mitte ainult näitusetegevuseks, aga tõesti ka kogukonnamajana. Üks ENKKL-i liige ütles selle kohta rahvamaja. See on hea sõna tegelikult," märkis kuraator-projektijuht.