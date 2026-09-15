Tallinna kunstihoone uue juhina alustab Maria Arusoo

Tallinna Kunstihoone otsis uut juhti avaliku konkursiga, kuhu kandideeris kümme inimest. Uue juhi valis välja Tallinna kunstihoone nõukogu, kuhu kuulusid Bianka Soe, Tanel Veenre, Tarmo Tallermaa, Eve Kask ja Tüüne-Kristin Vaikla.

"Tallinna Kunstihoone järgmine juht peab mõistma kunstivälja vajadusi, organisatsiooni edasi arendama ja nägema Eesti kunsti laiemas rahvusvahelises kontekstis. Nõukogu hinnangul ühendab Maria Arusoo need tugevad küljed väga veenvalt. Meile avaldas muljet tema strateegiline mõtlemine, selge nägemus Kunstihoone tähtsusest tulevikus ja oskus tuua kokku eri osalised. Tema ulatuslik kogemus rahvusvaheliste partnerlussuhete arendamisel annab omakorda kindlust, et Tallinna Kunstihoone jätkab tugeva ja nähtava kaasaegse kunsti organisatsioonina nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt," ütles Tallinna kunstihoone nõukogu esimees Bianka Soe.

"Tallinna Kunstihoone on väärika ajaloo, kogenud ekspertide tiimi ja kõige paremas mõttes nüüdisaegse töökultuuriga institutsioon. Mul on väga hea meel, et mulle usaldati selle märgilise maja uue peatüki juhtimine. Tallinna Kunstihoonet ootab ees väga põnev eluetapp. Vabaduse väljaku äsja renoveeritud maja ühendab mitmekülgseid võimalusi: näitusemaja, black box'i performance'i- ja videoprogrammi, residentuuri, avaliku ruumi kunstiteose, toidukultuuri, klubilise tegevuse ning ööelu, mis väärib vanalinna piiril taas ellu äratamist," sõnas Arusoo.

"Uue vana maja mitmekesistes võimalustes ja Lasnamäe paviljoni edasises noortele suunatuses peitub võimas potentsiaal, mida kavatsen koos Tallinna Kunstihoone tiimi ja koostööpartneritega edasi arendada. Minu eesmärk on organisatsiooni mängumaad avardada ning tuua juurde uusi lähenemisnurki kunstile ja kultuurile laiemalt. Soovin ehitada Kunstihoone programmi üles tugevale sisulisele koostööle ja kaasatusele ning tuua programmi valdkonnaülesust," selgitas ta.

Maria Arusoo on kuraator-dramaturg ja kultuurijuht. Alates 2013. aastast on ta juhtinud Kaasaegse Kunsti Eesti Keskust ja olnud Veneetsia biennaali Eesti paviljoni komissar. Varem on ta tegutsenud vabakutselise kunstniku ja kuraatorina, töötanud KKEK-i kuraatorina ning Londonis kunstnik Martin Creedi stuudio projektijuhina. Ta on teinud kaastööd meediale nii kunstnikke käsitleva dokumentaalsarja loomisel kui ka artiklite ja intervjuude autorina.

Arusoo on lõpetanud Londoni Ülikooli Goldsmiths College'i kaasaegse kunsti teooria ning audio- ja visuaalkultuuri magistriõppe ning Tartu Ülikooli maalikunsti bakalaureuseõppe. Samuti on ta õppinud Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide magistriõppes. Ta on kureerinud näitusi ja performance'i-projekte, olnud külalisõppejõud Eesti Kunstiakadeemias ja School of the Art Institute of Chicagos ning on üks kunstiajakirja A Shade Colder asutajatest.

Maria Arusoo ametiaeg Tallinna Kunstihoone juhina algab 1. jaanuaril 2027 ja kestab viis aastat. Kunstihoone senine juht Paul Aguraiuja asub uuest aastast tööle Eesti kultuuriatašeena Saksamaal.