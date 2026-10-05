Briti ansambel Marillion esineb kahel õhtul Tallinnas

Tallinnas astub Marillion lavale kahel järjestikusel õhtul: reedel, 16. aprillil ja laupäeval, 17. aprillil, mis moodustavad ühe terviklikul Marillion Weekendi.

Marillion Weekend on bändi enda loodud formaat, mille keskmes on erinevateks õhtuteks koostatud kontserdikavad ning võimalus kogeda Marillioni loomingut laiemalt kui ühe tavapärase kontserdi jooksul.

Marillion Weekendi repertuaar on alates 2002. aastast ulatunud tuntud kontserdilemmikutest harvem esitatavate palade ja pikkade eeposteni ning erinevatel aastatel on kavades olnud ka tervikuna ette kantud albumeid.

Kummalgi õhtul astub lavale ka kodumaine külaline. 16. aprillil Indrek Patte Band ja 17. aprillil Pantokraator. Kontsert(ide)le saab pileteid osta ainult kaheks õhtuks.

1979. aastal Aylesburys kokku tulnud Marillion sai 1980. aastatel emotsionaalselt laetud ja dramaatilise progressiivroki ehk neo-prog'i üheks tuntuimaks esindajaks. Tolkieni "Silmarillionist" inspireeritud nimega bänd avaldas oma debüüt stuudioalbumi 1983. aastal. Kokku on avaldatud 20 albumit, millest viimane ilmus 2022. aastal.