Selle asemel, et Eesti geograafilisse väiksusesse kinni jääda, on oluline mõelda ja tegutseda suurelt, lausus Eesti Laulu produtsent Riin Vann intervjuusarjas "ID".

Praegu on meil novembri lõpp ja sel nädalal jõuavad Eesti Laulu võistluslaulud esimest korda kuulajateni. Kas sinu jaoks on aasta kõige kiirem periood alanud või on veel natukene aega, kuni asi läheb täitsa täis tambiga käima?

Töö käib juba sügise algusest peale. Selle töö kõige suurem osa, mida publik kunagi ei näe, on inimeste kokku toomine, erinevate ideede ja mõtete ühildamine ning pidev lahenduste otsimine. Publik näeb lõpuks mõnda tundi televisiooni, aga selle taga on väga paljude inimeste kuudepikkune töö ja usk sellesse, mida koos teeme.

Sooviksin, et läheksime ka tänavusele Eesti Laulule vastu pisut suurema uudishimu ja avatusega. Et publik ei lähtuks lugusid kuulates ainult artisti nimest, tema varasemast loomingust või sellest, mida oleme harjunud Eesti Laulult ootama. Me ei tea veel, millise mõõtme saavad need lood laval ja kuidas võib üks terviklik etteaste muuta meie senist tunnetust. Anname endale võimaluse üllatuda ja artistidel võimaluse üllatada.

See on sinu kuues aasta Eesti Laulu produtsendina. Kas nende aastatega on hakanud juba tekkima ka mingi rutiin või on ikkagi nii, et iga aasta on väga oma nägu?

Väike faktiline täpsustus: kaks aastat vedasin projekti koos Tomi Rahulaga. Praegu on minu neljas aasta, mil projekti juhin. Kui alguses mõõtsin oma töö õnnestumist rohkem selle järgi, kui hästi üks suur telesaade tehtud sai, siis täna küsin endalt järjest rohkem, milline on selle töö pikemaajaline mõju Eesti muusikamaastikule: kas oleme aidanud kellelgi kasvada, avanud mõne uue ukse või muutnud kellegi arusaama sellest, milleks ta võimeline on? Mind huvitab järjest rohkem, mis saab pärast seda, kui telekaamerad on välja lülitatud ja konkursi melu vaibunud. See on ka sõnum, mida Eesti Laulu korraldamise kõrval artistidele edasi püüan anda.

Selline laiem missioonitunnetus on tekkinud aastatega, õppides paremini tundma nii muusikavaldkonda kui ka selles tegutsevaid inimesi. Selle aja jooksul on kujunenud vastastikune usaldus, mis on minu töös üks olulisemaid komponente.

Iga artist ja tema meeskond on omanäoline, oma karakteri ja visiooniga. Oluline on neid mõista, leida ühisosa ja panna inimesed ühise eesmärgi nimel tegutsema. See eeldab oskust kuulata ja uskuda inimestesse, kellega koos töötan. Kui on usaldus, on võimalik väga suuri asju korda saata.

Eesti Laul on hästi huvitav nähtus, sest ühest küljest valime endale artisti ja loo, kes esindab Eestit suurel Eurovisiooni võistlusel, aga teistpidi on Eesti Laul väga tugev Eesti muusikaelu suunaja. Eesti Laulul on suur võimekus artiste esile tõsta ja massidesse viia. Kuidas sa ise Eesti Laulu rolli ühiskonnas määratleksid?

Sa tood selle küsimusega välja mitu olulist aspekti. Ühest küljest on Eesti Laul platvorm, mis avab uksi nii Eesti muusikamaastikul kui ka rahvusvaheliselt. See on väga oluline. Aga Eesti Laul ei ole ega peakski olema artistide "agentuur", artisti käekirja ja loomingu kujundaja. See on üks etapp pikemas protsessis ning sama oluline on see, mis toimub artisti ja tema loominguga enne Eesti Laulule jõudmist.

Eesti levimuusika valdkond on kohati üsna killustunud ning puudu jääb sisulisest dialoogist ja pikemast vaatest. Meil võiks olla rohkem visiooniga inimesi, kes julgevad seniseid mõttemustreid küsimärgi alla seada ja küsida, kas seni tehtu on piisav või on meil ambitsiooni ja tahet enamaks. Kas Eesti Laul on artisti jaoks alguspunkt või loogiline etapp pikemas protsessis? Mulle tundub, et tihtipeale tekib küsimus, mis saab artistist pärast Eesti Laulul või Eurovisioonil osalemist, liiga hilja.

Meil on tõepoolest edulugusi, kus artist saab laiemalt tuntuks ja sealt hakkab tema karjäär edasi arenema, aga puudu jääb teatavast järjepidevusest. Võib-olla ei julge me endale piisavalt suuri eesmärke seada ega küsida, milleks me päriselt võimelised oleme. Näen oma töös sageli, et kui artistid Eesti Laulu meeskonnaga ühe laua taha istuvad, on nad oma ideede ja ambitsioonidega üsna üksi. Selles valdkonnas on aga keeruline edasi liikuda, kui sinu ümber ei ole inimesi, kes jagavad sinu visiooni ning toetavad sind oma teadmiste, kogemuste ja oskustega.

Kohati jääb mulle mulje, et Eesti Laulul ja Eurovisioonil osalemist käsitletakse justkui artisti isikliku kõrvalprojektina, mitte osana tema pikemast karjääriplaanist. Siin peitub teatav vastuolu. Eesti Laulul osalemine ja Eurovisioonil Eesti esindamine parimal võimalikul moel on küll olulised eesmärgid, aga nendega ei peaks artisti ambitsioon piirduma. Sooviksin, et me ei vaataks Eesti Laulu ainult ühe õhtu või ühe Eurovisiooni tulemuse kaudu, vaid küsiksime, mida suudavad artistid selle kogemusega edasi teha. See on see, mille peale mina järjest enam mõtlen.

Ühe positiivse näitena võib Tommy Cashi tuua. Kuigi Tommy oli juba enne suur artist, siis ta on selles kuldses Eurovisiooni-järgses ajaaknas edasi pannud.

Siin tekib minu jaoks huvitav paradoks. Ühest küljest tundub, et oleme Eestis liiga kiiresti õppinud oma võimalustega rahul olema ja seame endale alateadlikult piirid. Teisalt on meil erakordseid edulugusid, olgu selleks Tommy Cash või hoopis teisest muusikavaldkonnast Arvo Pärt, kes tõestavad, et meie geograafiline väiksus ei pea määrama meie rahvusvahelise haarde suurust. Me peamegi nende edu tähistama ja olema ääretult uhked, aga kes on järgmised? Kui teadlikult me üldse tegeleme sellega, et ühest muusikat armastavast lapsest kasvaks Taylor Swift või Harry Styles? Minu jaoks on see isegi olulisem.

Ma ei arva, et iga Eesti artist peab tingimata maailma vallutama, aga peaksime vähemalt julgema küsida, kui kaugele meil oleks võimalik jõuda, sest usun, et Eesti muusika ja artistide potentsiaal on palju suurem, kui me ise vahel arvame.

Tommy Cashiga koos töötades võin kindlalt öelda, et ta tuli Eesti Laulule kindla visiooni ja ambitsiooniga nihutada piire ja murda läbi. Tal oli meeskond, kes jagas tema nägemust ja uskus seatud eesmärki. See ei tähenda, et kõik alati lihtsalt läheks või et edu oleks garanteeritud, aga oluline on julgus seada ambitsioonikaid eesmärke, valmisolek võtta riske ja järjepidevalt nende eesmärkide nimel töötada. Sellist mõtteviisi ja julgust soovin meie muusikatööstuses rohkem näha.

Ehk siis me ei peaks iseennast piirama sellega, et me jääme oma väiksusesse kinni.

Jah, sageli räägime sellest, et meil on vähe ressursse, vähe inimesi ja väike turg. Aga võib-olla võiksime vaadata seda ka teisest perspektiivist – äkki on meie väiksus hoopis meie eelis? Me tunneme siin üksteist suhteliselt hästi ja meil on seetõttu võimalus inimesi ühe laua taha tuua, kogemusi jagada, koos mõtestada senist tegevust ja otsida uusi võimalusi.

Olen ka mänedžeridega vesteldes tajunud, et kui artistil on välja kujunenud oma kindel kuulajaskond, ollakse seniste saavutuste ja valitud suunaga rahul. See on igati mõistetav ja iga artisti ambitsioon ei peagi olema rahvusvaheline. Aga mulle meeldiks, kui julgeksime sagedamini küsida, mis võiks veel olla. Mitte sellepärast, et senised saavutused ei oleks piisavad, vaid sellepärast, et meis võib olla palju rohkem potentsiaali, kui me ise oskame näha.

Loomulikult on ressursid ja riigi tugi olulised, aga usun, et kõige suurem edasiviiv jõud on ikkagi inimeste enda visioon, tahe ja usk sellesse, mida nad teevad. Meil on vaja inimesi, kes julgevad suurelt mõelda, on valmis oma ideede eest seisma, minema kas või läbi halli kivi ega heitu esimeste eitavate vastuste peale. Ja neid inimesi ei pea olema üks.

Ma näen väga suurt potentsiaali nii valdkonnasiseses kui ka rahvusvahelises koostöös. Me võime küll elada väikeses riigis, aga meie mõtte- ja tegutsemisruum ei pea seetõttu olema väike.

Eriti praegu, kui tänu internetile on kõik piirid avatud ja erinevatesse maailma otstesse on lihtsam jõuda.

Absoluutselt. Kui artistid ja laulukirjutajad teevad rahvusvahelist koostööd, siis see ei tähenda, et nad kaotaksid kuidagi oma identiteedi või et nende looming kaotaks seeläbi seose Eestiga. Ei, vastupidi, see just näitab, et ka Eestis tehakse maailmatasemel muusikat. Rahvusvaheline koostöö annab meile võimaluse tuua meie looming laiemasse muusikaruumi. Me ei pea olema ainult mujal maailmas toimuvate trendide järgijad, vaid oleme võimelised ka ise neid kujundama.

Riin Vann Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Nii et kokkuvõtlikult võiks siis öelda, et Eurovisioon ei peaks olema artisti lõpp-punkt, vaid see peaks olema loomulik osa arengust, et sealt edasi pürgida.

Kindlasti. Ütlen täitsa siiralt, et iga artisti edu ei pea tulema läbi Eesti Laulu või Eurovisiooni. Küll aga pean väärtuslikuks seda, et meil on Eestis selline platvorm, mis annab artistidele võimaluse saada rahvusvahelise mastaabi kogemuse. See on märkimisväärne investeering nii artisti enda, tema meeskonna kui ka Eesti Rahvusringhäälingu poolt. Seda enam võiks juba ette mõelda, kuidas saadud kogemust, nähtavust ja tekkinud võimalusi artisti edasises karjääris rakendada.

Kui me sellest väljaminekust räägime, siis ERR-i kärbete valguses on ka Eesti Laul pisut korralduslikult muutunud – meil ei ole enam mitut poolfinaali, vaid on üks finaalkontsert.

Ma ei arva, et peaksime jääma kinni sellesse, millistest võimalustest oleme pidanud loobuma. Pigem, mis on meie eesmärk, mida tahame saavutada ja kuidas olemasolevate ressurssidega selleni jõuda. See on pannud ka meie meeskonna hoopis teistmoodi mõtlema.

Oleme koondanud oma ressursid ühte aasta muusika suursündmusesse, kus saame pakkuda artistidele rahvusvahelise mõõtmega lavakogemust. Siin võib tõmmata paralleeli ka Eurovisiooniga. Mastaabid on küll pisut väiksemad, aga kogemus esineda publikut täis areenil on artistile väga väärtuslik. Ja tegelikult ei piirdu see ainult publikuga saalis. Eesti Laulu jälgitakse nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Seda finaalkontserti ootavad nii meie artistid, muusikud ja publik kui ka rahvusvaheline Eurovisiooni fännikogukond.

Selline formaat võimaldab ka artistidel koondada oma energia ja ressursid ühte terviklikku, läbimõeldud lavaetteastesse.

Ma ei näe seda muutust tingimata kaotusena. Piiratud ressursid on sundinud meid oma eesmärke veelgi selgemalt mõtestama ja tegema teadlikumaid valikuid. Ma arvan, et selles mõttes oleme hoopis võitnud.

Mulle väga meeldib ühe finaalkontserdi süsteem, sest minu meelest on löögijõud tugevam, samas olen lugenud näiteks Threadsist või Twitterist, et nende televaatajte jaoks ei jõua ühe kontserdiga erilist lemmikut tekkida.

Ma mõistan seda tähelepanekut. Poolfinaalidel oli kindlasti oma väärtus selles, et publikul oli rohkem võimalusi artiste tundma õppida ja oma lemmikuid leida. Ühe finaalkontserdi puhul on seda olulisem roll sellele eelneval perioodil. Eesti Laul ei alga finaalkontserdiga. Meie ülesanne on luua juba varem võimalusi, et publik saaks tuttavaks nii artistide, nende loomingu kui ka lugude sünnilooga. Pakume eetrivõimalusi ja püüame tagada võimalikult mitmekülgse kajastuse ERR-i kanalites.

Samas mängib suurt rolli ka see, kuidas artist ja tema meeskond seda perioodi kasutavad. Tänapäeval on meil lugematul arvul platvorme, mille kaudu oma loominguga inimesteni jõuda. Siin tulebki mängu strateegiline mõtlemine, aga mitte ainult turunduslikus mõttes. See on ka võimalus astuda oma publikuga dialoogi, õppida teda tundma ja mõista, kuidas minu looming inimestes vastu kajab.

Kui artist on otsustanud oma loominguga avalikkuse ette tulla, peab ta olema avatud ka erinevatele reaktsioonidele. Tema looming võib inimesi vaimustada, tekitada vastakaid arvamusi või jätta hoopis ükskõikseks. See kõik on loomulik osa artisti, loomingu ja auditooriumi vahelisest suhtest.

Minu jaoks ongi huvitav, kuidas see suhe finaalkontserdile eelneval ajal kujuneb ja kuidas üks lavaetteaste võib omakorda muuta publiku senist tunnetust või eelistusi.

Sa ütlesid küll, et üks finaalkontsert on sinu ja su tiimi jaoks pigem võit, aga kas samas on olnud nende viimaste aastate kärpimiste tuules ka miskit, millest sul on olnud kahju, et te olete pidanud loobuma?

Ma ei olegi sellele päris nii mõelnud. Loomulikult on poolfinaalidest loobumine olnud üks suuremaid muutusi, aga mulle tundub, et minu meeskonnas ei jääda pikalt kinni sellesse, mida meil enam ei ole või millest oleme pidanud loobuma. Pigem mõtleme sellele, mida saame olemasolevate võimalustega ära teha. See on edasiviiv jõud.

Ajad ei ole lihtsad. Piiratud ressursid on väga reaalne väljakutse, aga ma ei tahaks, et need pärsiksid inimeste loovust, koostegemise tahet või julgust suurelt mõelda. See on ka üks minu igapäevase töö suuremaid väljakutseid – kuidas inimesi motiveerida ja hoida ühist eesmärki silme ees olukorras, kus võimalused ei pruugi alati vastata meie ambitsioonidele. Siin mängivad väga suurt rolli usaldus ja usk sellesse, mida me koos teeme.

Minu jaoks on oluline, et inimesed näeksid oma töös laiemat tähendust. Me ei korralda lihtsalt ühte kontserti, vaid loome sündmust, mis on osa Eesti kultuuriruumist ja mis pakub meie artistidele olulisi võimalusi ning aitab Eesti muusikal rahvusvaheliselt nähtav olla.

Kui tuli uudis, et edaspidi on ainult üks kontsert – see on nüüd kolmandat aastat niimoodi –, siis oli ka nurinat, et tehke siis telemajas väiksemalt, aga jätke poolfinaalid alles.

Minu meelest on hea, et sellised muutused tekitavad arutelu ja inimesed avaldavad oma arvamust. Järelikult läheb Eesti Laul neile korda. Praegustes tingimustes ei ole meil telemajas võimalik pakkuda artistidele sellist lavakogemust, mida soovime. Võib-olla avardab uus telemaja tulevikus ka neid võimalusi.

Kui seame artistidele ülesande mõelda oma lavaetteaste läbi selliselt, et sellel oleks potentsiaali jõuda Eurovisiooni suurele lavale, siis peame ka omalt poolt looma tingimused, kus artist saab oma visiooni võimalikult terviklikult realiseerida.

Minu jaoks ei ole küsimus ainult kontsertide arvus, vaid selles, millist kogemust ja väärtust me artistidele ning publikule pakume. Pean oluliseks, et ka Eesti artistidel oleks võimalus esineda kodumaal suurel areenil ja Eesti publikul võimalus sellest osa saada.

Mu küsimus tahtiski lõpuks jõuda sinna, et kui palju on see kontsert ise kontserdina inimestele oluline, et nad saavad Unibet Arenale tulla?

Juba see, et meil on igal aastal publik saalis, näitab, et inimestele on see kogemus oluline. Eestis käib palju rahvusvahelisi artiste kontserte andmas, aga Eesti Laul on midagi väga meie oma – meie muusika ja meie artistid.

Meeskonnaga mõtleme alati kahes mõõtmes. Ühest küljest on Eesti Laul eelkõige telesaade, mille ülesehitus eeldab teistsugust lähenemist kui tavapärase kontserdi puhul. Teisest küljest on meile väga oluline, et inimene, kes tuleb areenale, saaks sealt ka päriselt suure muusikasündmuse elamuse. Soovin, et Eesti publik ei seostaks suurejoonelisi kontserdielamusi ainult välisartistidega. Ka meie oma artistid väärivad suurt lava ja meie publik väärib võimalust neid kogeda.

Natuke naljaga öeldes võib öelda ka, et see on niisugune igaks juhuks soojas hoidmine, et kui Eurovisioon siia tuleb, siis on kogemus olemas.

Eks ka selles mõttes ole omajagu tõtt, sest Eesti Laulu korraldades hoiame ja arendame väga väärtuslikku kompetentsi. Aga Eesti Laulu korraldamise eesmärk on siiski laiem.

Ringhäälingud lähenevad Eurovisioonile artisti valimisele väga erinevalt. Soome, Rootsi ja Norra näitel pakume ka meie sarnast platvormi, mis on tõukunud Eurovisiooni enda konseptsioonist, kus toome artistid oma loominguga publiku ette ja anname publikule võimaluse valikus kaasa rääkida. On ka ringhäälinguid, kes valivad artisti siseringis ja teevad suunatud pakkumise.

Eesti on Eurovisiooni korraldamise kogemuse juba korra läbi teinud ja usun, et meil on võimekus seda uuesti teha. Oluline on lisada, et Eesti Laulu väärtus ei seisne ainult artistidele, nende meeskondadele ja laulukirjutajatele pakutavates võimalustes. Selle sündmuse loomisel saavad oma oskusi rakendada ja arendada väga paljude valdkondade professionaalid – lava- ja heliproduktsiooni, valgus- ja videokujunduse ning teleproduktsiooni tegijad.

See kõik sünnib meie enda inimeste teadmiste, kogemuste ja loovuse tulemusena. Eesti Laul annab võimaluse erinevate valdkondade inimestel koos midagi suuremat luua. Ja õnneks ei sõltu selle väärtus üksnes sellest, kas või millal Eurovisioon uuesti Eestisse jõuab.

Riin Vann Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Nagu sa ka pisut mainisid, siis viisid, kuidas riigid oma esindajat valivad, on väga erinevad. Kas sinu ajal on ka Eesti Laulu meeskonnas olnud seda mõtet, et äkki peaksime minema otsepakkumiste teed?

Ei. Seni, kuni meil on võimalus Eesti Laulu korraldada, sellel on publiku toetus ning see platvorm motiveerib meie artiste ja laulukirjutajaid looma, ei näe ma põhjust otsevalikule üle minna. Eesti Laulu väärtus on palju laiem kui üksnes Eurovisiooni esindaja väljaselgitamine. Otsevalikuga täidaksime küll ühe eesmärgi, aga jääksime ilma paljust muust, mida Eesti Laul meile laiemalt annab.

Kui muusikast rääkida, siis millist muusikat Eesti Laulule oodatakse? Mida sina kui Eesti Laulu produtsent ootad, kui need lood vaikselt tiksuma hakkavad ja valik tuleb lõpuks teha? Valiku teeb muidugi väga suur eelžürii.

Kui Eesti Laulule või Eurovisioonile mõelda, siis ka ühe žanri sees on tõlgendamise ja lähenemise viise seinast seina. Siin ei olegi ühte kindlat suunda. See, et Tommy Cash käis Eurovisioonil ja oli seal väga edukas, ei tähenda, et ma ootaksin järgmistel aastatel midagi sarnast. Ei, pigem vastupidi.

Kindlasti tekitab teatavate artistide edu Eurovisioonil järgmistel aastatel mingisuguse kaja ja võetakse stiililiselt teatavat šnitti, aga alati on ka see ettearvamatu nüanss, et keegi tuleb, lööb kaardid täiesti segamini ja üllatab hoopis teistsuguse etteastega. Näiteks Salvador Sobral (2017. aasta Eurovisiooni võitja - K.R), kelle esitus oli väga lihtne, ilma igasuguste tulede ja viledeta. Ma julgustan artiste mitte mõtlema selles võtmes, et kusagil on olemas üks kindel Eesti Laulu või Eurovisiooni võiduvalem. See võiduvalem sünnib artistide endi peas, seda ei dikteerita kusagilt väljastpoolt.

Siin on veel üks oluline aspekt. Eesti Laul ja Eurovisioon on artisti igapäevase tegevusega võrreldes ikkagi täiesti teistsugused platvormid. Lihtsustatult öeldes ei ole see tavapärane kontsert, kus lähed lavale ja esitad oma seti. Siin peab päriselt mõtlema, kuidas ma kümnete teiste artistide seas nende kolme minutiga ennast kuuldavaks ja nähtavaks teen. Kui artist ise ei usu sellesse, mida ta laval teeb, on ka teistel keeruline sellesse uskuda.

Mina ootan Eesti Laulule omanäolist loomingut ja artiste, kes tulevad kindla eesmärgiga. Mind rõõmustab, kui artistid ja loojad mõtlevad ka sellele, millised võiksid olla järgmised sammud. Ja isegi kui esimesel katsel valituks ei osutu, ei tohiks jõud rauge­ma, vaid võiks olla õppimise ja mõtestamise koht: mida saaks teha teisiti, milliseid võimalusi veel proovida?

Koostöös ja ühises mõtlemises peitubki jõud, mis aitab jõuda sinna, kuhu tahame, ning ka siit, Eestist, rahvusvahelist muusikatööstust mõjutama ja kujundama. Me ei peaks endalt küsima, kas me päriselt võime nii suurelt mõelda. Pigem on küsimus selles, miks me ei peaks nii mõtlema.

Samas selle omanäolisusega tuleb võib-olla natuke nihe sisse selles osas, millised on eelžürii hindamiskriteeriumid. Üks kriteerium on see, et eelžürii peab hindama, milline on laulu potentsiaal Eurovisioonil edukalt esineda. Kas see ei või tekitada olukorda, kus hakatakse täitma samasugust valemit, nagu on juba varem tehtud? Kas see ei kaota natuke seda julgust ja omanäolisust ära, kes üldse finaali saab?

Pigem on see hindamiskriteerium seatud selleks, et see annab hindamisele ühe mõõtme juurde – kas loos on rahvusvahelist potentsiaali. See ei tähenda, et peaksime otsima midagi, mis on varem Eurovisioonil edu toonud. Vastupidi, sageli peitubki rahvusvaheline potentsiaal just omanäolisuses.

Žüriiliikmed peavad suutma oma isiklikust muusikamaitsest pisut distantseeruda. Võib-olla kuulavad nad hommikust õhtuni hoopis teistsugust muusikat, aga kui nad selle ülesande vastu võtavad, peavad mõistma, millise platvormiga on tegu ja et seal esitatakse muusikat seinast seina. Ma arvan, et meie žürii on olnud piisavalt professionaalne, et mõelda laiemalt. Hindamist ei peaks dikteerima ainult isiklik maitse või see, millises meeleolus ma parasjagu üht või teist lugu kuulan ja hindan.

Rahvusvahelise potentsiaali hindamine on meie hindamiskriteeriumides alati sees olnud. Selle selgem sõnastamine aitab žüriil mõista, millistest aspektidest lähtuda ja mida lisaks isiklikule tunnetusele arvesse võtta. Hästi komponeeritud ja omanäolised lood tõusevad ikkagi esile. Üks oluline aspekt on ka see, kui hästi suudab autor oma loomingulise idee just selle konkursi formaadis realiseerida.

Paratamatult tulevad siin mängu ka Eesti Laulu ja Eurovisiooni reeglid – lugu ei tohi olla pikem kui kolm minutit. Mingis mõttes on see kitsendus, aga teisest küljest eeldab see väga kontsentreeritud lähenemist. Sa tead, et ei saa teha väga pikka sissejuhatust, sest siis ei jää loo arendamiseks piisavalt aega. Pead mõtlema, kuidas lugu esimesest taktist peale üles ehitada. See paneb ka artiste ja laulukirjutajaid teistmoodi töötama ja komponeerima. Sellised väljakutsed võivad loomingule hoopis kasuks tulla.

Mina ei ole ka neid laule kuulnud (intervjuu toimus esmaspäeval - toim), nii et selles mõttes on keeruline väga lauluspetsiifiliseks minna, aga see aasta on finaalis väga palju artiste, kes on juba mitmendat korda võistlusel tagasi. See tekitas sotsiaalmeedias natukene nurinat.

Siin jõuamegi minu meelest ühe palju laiema küsimuseni. Miks näeme Eesti Laulul aastast aastasse paljuski neid artiste, keda me juba tunneme? See, et artistid tahavad Eesti Laulule tagasi tulla, on iseenesest väga positiivne ja näitab, et nad näevad selles platvormis väärtust. Paljud neist on Eestis juba väga palju saavutanud, mõned on käinud ka rahvusvahelistel turgudel oma võimalusi katsetamas.

Aga siin tekibki küsimus, kus on järgmised artistid ja kuidas saaksime neid rohkem esile tõsta ning Eesti Laulu või Eurovisiooni publiku ette tuua. Ja kas meil on piisavalt neid visionääre, kes uusi talente otsivad, neisse usuvad ja on valmis nendega pikemaajaliselt töötama, et neist kasvaksid järgmised artistid, keda me kõik tunneme, teame ja armastame?

On huvitav, et inimesed märkavad seda korduvate nimede fenomeni, aga selle asemel, et küsida, miks samad artistid Eesti Laulule tagasi tulevad, võiksime küsida, mida saame valdkonnana teha selleks, et nende kõrvale kasvaks pidevalt uusi artiste.

Miks see nii on?

Me olemegi praegu teataval ristteel, kus võiksime senised mõttemustrid ümber mõtestada ja küsida, millises suunas tahame Eesti muusikatööstusega liikuda. Kuidas me talente märkame ja kuidas neid juba maast madalast arendame? Kuidas julgustame lapsi ja noori muusikat oma elukutseks valima, sest see ei ole kindlasti lihtne amet?

Me ütleme küll uhkusega, et oleme laulurahvas, aga tahaksin, et meie endi seast kasvaks välja veelgi rohkem omanäolisi artiste. Ma ei usu, et meil oleks annetest puudus. Pigem on küsimus selles, kas oskame neid õigel ajal märgata, neisse uskuda ja luua nende arenguks vajalikud võimalused.

Ja siin ei räägi ma ainult artistide ja laulukirjutajate järelkasvust. Samavõrd oluline on, et kasvaks peale ka uusi mänedžere, produtsente ja teisi valdkonna professionaale, kes oskaksid ja julgeksid koos artistidega suurelt mõelda.

Kas siin võib ka olla seda, et noored artistid lihtsalt ei tunne, et Eesti Laul neile mingit lisajõudu juurde annaks? Kuigi ma tahan nüüd kohe iseendale vastu vaielda, et kui ma teiste kolleegidega Eesti Laulus rääkisin, siis tõdesime, et näiteks An-Marlen sai kindlasti väga tugeva tõuke Eesti Laulult juurde. Ta oli juba selleks hetkeks tuntud artist, aga Eesti Laul oli kindlasti see, mis tegi ta laialdaselt tuntuks artistiks.

Kuigi sa meie vestluse alguses ütlesid, et Tommy Cash oli juba enne Eurovisiooni suur ja tuntud artist, siis ta oli tuntud eelkõige teatud auditooriumi seas. Eurovisioon andis talle võimaluse jõuda hoopis teistsuguse ja märksa laiema publikuni. Ka An-Marleni näide kinnitab, et Eesti Laul võib anda artisti karjäärile väga olulise tõuke.

Iga-aastane kandideerijate hulk – tänavu esitati 155 lugu – näitab siiski, et Eesti Laulu mõjusse ja selle pakutavatesse võimalustesse usutakse vägagi. Mul teeb alati südame soojaks, kui kuulen mõnd väikest lauljat ütlemas, et kui ta suureks saab, tahab ta Eesti Laulul osaleda. See näitab, et Eesti Laulul on ka inspireeriv roll järgmise põlvkonna jaoks.

Kindlasti ei pea Eesti Laul olema eesmärk omaette ega ole see ka ainus tee artistina edasi liikumiseks. Pigem on küsimus, kuidas artist näeb Eesti Laulu enda loomingulise teekonna osana. Meil on väga hea meel viia Eurovisioonile artist, kes on selleks valmis, kes on selle nimel vaeva näinud ja kes näeb selles enda jaoks potentsiaali. See soov ja tahe peaksid tulema artistilt ja tema meeskonnalt. Meie ülesanne on avada uksi, tutvustada võimalusi ja luua tingimused, et artist saaks neid võimalikult hästi kasutada.

Me ei saa artistile ette kirjutada, milline peaks olema tema karjääritee. Küll aga oleme väga uhked, kui saame seda teekonda käia koos artistiga, kes ise sellesse usub ja selle väärtust mõistab

Kas sa ootad, et Eesti Laulul oleks rohkem eestikeelset muusikat?

Väga ootan, sest varasemalt on eestikeelsetel lugudel läinud Eurovisioonil hästi. Siiani küsivad väliskolleegid minult, kas Ott Lepland on mõelnud Eurovisioonile naasmisele. Tema laul "Kuula" oli ju eesti keeles ja läks väga paljudele inimestele korda.

Viimastel aastatel Eesti Laulule kandideerivaid lugusid kuulates olen tajunud, et eesti keeles eneseväljendamine võib olla laulukirjutajatele omaette väljakutse. Hea eestikeelse lauluteksti kirjutamine ei ole sugugi lihtne: kuidas anda oma mõte edasi nii, et see kõlaks loomulikult ja kannaks soovitud sõnumit? Inglise keel on rahvusvahelises muusikamaailmas ühine suhtluskeel ning rahvusvahelist koostööd tegevad artistid ja laulukirjutajad on sageli harjunud kaloomingulises protsessis inglise keeles mõtlema ja end väljendama. Nooremate artistide puhul võib rolli mängida ka eeldus, et ingliskeelne looming aitab neil jõuda laiema kuulajaskonnani. Õnneks on meil endiselt artiste, kes tahavad luua eesti keeles ja tuua lavale oma kultuurilist identiteeti.

Mina usun väga eesti keele kõlajõusse muusikas. Ja see ei ole ainult minu kui eestlase subjektiivne arvamus. Olen korduvalt kuulnud väliskolleegidelt, kui ilusasti eesti keel kõlab. Me ei peaks ise eesti keelt rahvusvahelises muusikaruumis piiranguna tajuma, see võib olla hoopis meie eripära ja tugevus.

Praegu on loomingumaailmas väga suur küsimus tehisintellekt. Kui palju Eesti Laul sellele mõtleb või kuidas monitooritakse seda, et muusika, mis saadetakse ja võib-olla ka võistlusele valitakse, oleks päriselt inimese tehtud?

Me ei saa olla naiivsed – tehisintellekt on saanud inimese tööriistaks, omamoodi käepikenduseks. Ka väga kogenud muusikud kasutavad seda loomingulises protsessis abivahendina ja selles ei ole iseenesest midagi halba. Küsimus on pigem, kus jookseb piir tehisintellekti kui abivahendi kasutamise ja inimese enda loomingulise panuse vahel.

Minu jaoks on muusikas väga oluline see inimlik puudutus – mõte, emotsioon ja kogemus, mida autor oma loominguga edasi annab. Kui me selle mõõtme kaotame, siis oleme iseennast loojatena reetnud. Loodan, et meie muusikute, heliloojate ja laulukirjutajate ambitsioon ja missioon oma erialal tegutsedes on suurem kui soov koguda klikke ja saavutada kiiresti populaarsust. Tehnoloogia võib avardada meie loomingulisi võimalusi, aga see ei peaks asendama inimese enda loomingulist mõtet ega vajadust midagi öelda.

Riin Vann Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Kas on juba niisuguseid lugusid saadetud, mille puhul on kahtlus, et need on AI kirjutatud? Ja kas need siis osalevad samamoodi žüriihääletusel või kas on plaanis ka tulevikus reglementi muuta selle arvelt, et ei tuleks seda AI-muusikat?

Loodame praegu veel paljuski tervele mõistusele ja autorite endi aususele. Maailma mastaabis on seda valdkonda puudutav seadusandlus ja regulatsioonid alles lapsekingades. Ka Eurovisiooni tasandil tegeletakse selle küsimusega ning oleme korduvalt arutanud, kuidas ja millistel alustel tehisintellekti kasutamist reguleerida.

Kui inimesel on võimalik haamriga nael paremini seina lüüa kui palja käega, siis on ju mõistlik haamrit kasutada. Sama põhimõte kehtib minu jaoks ka tehisintellekti puhul. Kui see aitab tehniliselt taset tõsta, uusi asju katsetada või inimese enda loomingulisi võimalusi avardada, ei näe ma selles midagi halba. Kasutame ju iga päev ka arvutit töövahendina. Küsimus on selles, kelle käes on loominguline otsustusõigus ja kes vastutab lõpptulemuse eest. Kui anname kogu loomingulise protsessi tehisintellekti kätte, siis peame ilmselt hakkama korraldama juba hoopis teistsugust konkurssi.

Enne natuke rääkisime sellest, et artisti jaoks ei peaks Eurovisioon olema lõpp-punkt. Usun, et me ei pea seda ainult Eurovisiooni kontekstis võtma, vaid ka need ülejäänud 11 Eesti Laulu finalisti, kes võistlust ei võida, ei peals võtma Eesti Laulu lõpp-punktina, vaid saaksid jõudu edasi tegutseda ja ei kaoks aastateks pildilt, et tulevikus taas alles Eesti Laulul publiku ette tilla. Kas sul on mõtteid selles osas, mida artistid või ka meedia peaks tegema selle jaoks, et nad jääksid meil püsima ja nad ei oleks ainult Eesti Laulu artistid?

Siin on väga suur roll artistil, tema meeskonnal, plaadifirmal ja neil, kes artisti esindab. Üks artist pääseb Eurovisioonile, aga kas siis kõik ülejäänud 11 on kaotajad? Ei, mina näen ka neid võitjatena, sest nad on juba jõudnud Eesti Laulu finaali. Küsimus on selles, mis saab edasi. Rahvusvaheline märkamine ja kontaktide loomine ei pea tingimata eeldama Eurovisiooni laval käimist, vaid see peaks olema järjepidev protsess ja koostöö osa. Juba Eesti Laulul on meil rahvusvaheline žürii, kelle ette meie artistide looming jõuab.

Kui artist pärast seda, kui ta ei ole Eurovisioonile pääsenud, laseb käed rüppe ja ütleb, et nüüd on kõik, siis tegelikult võiks mõelda vastupidi: okei, kui ma seda teed pidi oma eesmärgini ei jõudnud, siis pean valima mõne teise tee, aga minu eesmärk sellest ei muutu. Kui minu ambitsioon on jõuda oma loominguga ka Eestist väljapoole, siis ühe konkursi tulemus ei peaks seda ambitsiooni kuidagi vähendama.

See on suuresti mõttemalli küsimus – kuidas artist, tema meeskond või laulukirjutajad seda kogemust enda jaoks mõtestavad. Kui sa oled juba Eesti Laulul, sind on nähtud ja kuuldud, siis tuleb rauda taguda seni, kuni see on kuum, ning seda ajaakent targalt ära kasutada. Ideaalis võiksid järgmised sammud olla läbi mõeldud juba enne Eesti Laulu finaali, sõltumata sellest, milliseks kujuneb võistluse tulemus.

Ka meedial on siin oma roll. Mulle meeldiks, kui tunneksime rohkem huvi artistide edasise käekäigu ja loomingu vastu ka väljaspool Eesti Laulu hooaega. Eesti Laul võiks olla üks peatükk artisti loos, mitte ainus kontekst, milles me temast räägime.

Kui soovime, et meie artistid oleksid julgemad, omanäolisemad ja ambitsioonikamad, võiksime mõelda ka sellele, millist loomingulist keskkonda me ise oma suhtumisega kujundame. Ma ei kutsu üles valimatult kõike kiitma. Sisuline kriitika on väga vajalik ja edasiviiv jõud, aga halvustamine iseenesest ei aita kellelgi areneda. Mulle meeldiks, kui räägiksime Eesti muusikast rohkem sisulisel tasandil.

Aga kas mitmeid korda vestlusest läbi käinud eeldus tugevale tiimile ei või mingeid väiksemaid artiste ära hirmutada – et kuidas mina üksinda, kuigi mul on väga hea laul, läbi löön teiste seas, kellel on näiteks väga suur tiim? Või on ka see meie muusikamaastiku laiem mure?

Ma mõistan, et see võib esialgu hirmutada, aga Eesti Laulule kandideerimise eelduseks ei ole kindlasti suure meeskonna olemasolu.

Hiljuti nägin sotsiaalmeedias videot artist Raye reaktsioonist Grammy nominatsioonidele. Ta oli sellest täiesti rabatud ja keegi tema kõrval ütles, et see on kogu selle suure töö tulemus. Viies end kurssi erinevate maailmastaaride kujunemislugudega, olgu selleks Raye, Chappell Roan või Rooma tänavatel musitseerimisest maailma suurtele lavadele ja Eurovisioonile jõudnud Måneskin – keegi neist ei ole alustanud pjedestaalilt. Kõik nad on kogenud tagasilööke, saanud eitavaid vastuseid ning otsinud võimalusi ja inimesi, kes neisse usuksid. Nende tänasele edule on eelnenud aastatepikkune töö. Tänapäeval on meil tänu internetile väga palju võimalusi inimesteni jõudmiseks, kontaktide loomiseks ja rahvusvahelise koostöö algatamiseks. Neid võimalusi tuleb julgeda kasutada.

Pigem on küsimus selles, kas inimeses on see säde, kas ta tunneb, et see on tema südamesoov ja kutsumus siin elus. Loomulikult võib teiste artistide kõrval, kellel on juba väljakujunenud meeskonnad, tekkida ebakindlus, aga alati tasub mõelda sellele, et ka nemad on kunagi olnud samas situatsioonis. Meeskond ei teki üleöö. See võtab aega, inimesed peavad üksteist leidma ja koostöö peab kokku kõlama, aga see on artisti karjääris vajalik samm.

Jah, see ei tohiks saada Eesti Laulul osalemise takistuseks. Pigem võiks küsida, kuidas leida enda ümber need inimesed. Äkki on keegi valmis mulle nõu andma või oma kogemusi jagama? Äkki kõnetab minu looming kedagi, kellega võiks sündida põnev koostöö? Aga selleks pean ise julgema esimese sammu astuda. Mõnikord piisav vaid ühest inimesest, kes usub ja näeb potentsiaali. Nii tegelikult ju maailmas väga paljud asjad alguse saavad.

Kui palju peab artist rahaliselt panustama oma ning kui palju katab ERR?

ERR katab Eurovisioonil osalemise tasu, mis on juba iseenesest väga suur rahaline kohustus. Lisaks seisab ERR hea selle eest, et katta artisti lähetus- ja majutuskulud, mis on Eurovisiooni poolt väga täpselt reglementeeritud. Samuti on ERR alati toetanud artisti nii mõtte, jõu kui ka võimaluste piires rahaliste vahenditega, et tema lava-show realiseerida.

Kõik ei ole alati rahas mõõdetav. Eurovisioon, sarnaselt Eesti Lauluga, ootab loomingulist sisendit artistilt. Laul ja selle esitus peavad moodustama laval tervikliku kolmeminutilise loo, millel on oma dramaturgia – algus, kulminatsioon ja lõpp. Teeme väga palju koostööd Eurovisiooni loomingulise meeskonnaga. Ka nemad ei lähtu alati mõtteviisist, et kui teil raha on, siis teeme, ja kui raha ei ole, siis ei tee. Ei ole möödunud ühtegi aastat, mil me ei oleks omavahel ideid põrgatanud ja lahendusi otsinud. Kellegi eesmärk ei ole raha sisutult kulutada.

Tõsi on see, artist peab tulema oma visiooniga ja selle realiseerimine nõuab rahalist panust. Panuse suurus sõltub juba konkreetsest visioonist ja loomingulistest valikutest. Mulle väga meeldis Stig Rästa hiljutine intervjuu Raadio 2-s, kus ta rääkis helilooja ja Eurovisioonil käinud artistina sellest kogemusest kui investeeringust. Olen temaga väga nõus. Kui teha teadlikke ja läbimõeldud otsuseid ning osata saadud võimalusi ka edaspidi kasutada, võib see investeering artistile väga palju tagasi anda. Ja see ei ole alati ainult rahas mõõdetav.

Mis suurusjärku ERR-i jaoks Eurovisioonil käimise kulud jäävad?

Meil on veel väga paljud asjad paika loksumas. Alles hiljuti selgus, kui palju riike Eurovisioonil osaleb ning sellest sõltub otseselt ka ERR-i osalustasu suurus.

See on kahtlemata suur investeering ja vastutus nii ERR-ile kui ka artistile. Minu jaoks on aga oluline vaadata selle investeeringu kõrval ka nende võimaluste väärtust, mida Eurovisioon Eesti muusikale ja meie artistidele pakub.

Kui räägime, et Eurovisioon on ERR-ile väljaminek, siis võib-olla mõni maksumaksja tahaks küsida, et aga miks meil on vaja Eurovisioonile minna, mida see meile ühiskonnana annab?

See annab meie noortele, meie loojatele ja artistidele nähtavuse ning võimaluse jõuda oma loominguga väga suure rahvusvahelise auditooriumini.

Ma saan aru, et praegu valitseb nii meie ühiskonnas kui ka maailmas tervikuna pigem pessimistlik toon ja majanduslikult on keeruline väga paljudel. Seda enam pean väga väärtuslikuks, et ERR-is endiselt usutakse, et see on Eesti kultuuri ja meie muusikute jaoks oluline ja tähenduslik platvorm. Eurovisioon annab meile võimaluse näidata, et meie võimekus ja loominguline potentsiaal ei sõltu meie riigi suurusest.

Alati võib arutada, kas ja kuidas peaksime oma prioriteete ümber mõtestama ning ressursse jagama. See on täiesti normaalne ja vajalik dialoog ühiskonnas, eriti kui räägime avaliku raha kasutamisest, aga see ei tähenda, et peaksime keerulistel aegadel kaotama usu nende ettevõtmiste väärtusesse ja eesmärki.

Ma näen oma igapäevases töös, kuidas see platvorm motiveerib meie artiste ja laulukirjutajaid, avab neile uksi ning annab võimaluse näidata maailmale, milliseid ägedaid asju Eestis tehakse ja kui võimekad loojad meil on.

Ühiskonnana võiksime väärtustada ka seda, et meie noortel on eeskujud, kes annavad neile julgust unistada ja oma loomingulisi ambitsioone realiseerida. Me ei investeeri ainult ühe artisti kolmeminutilisse etteastesse, vaid ka Eesti kultuuri nähtavusse, meie muusikavaldkonna arengusse ja järgmise põlvkonna inspiratsiooni.

Riin Vann Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Mulle meeldib sellest natukene nagu spordist mõelda – ühtepidi annab see midagi isiklikult sellele artistile või sportlasele, aga teistpidi tõstab edukas esinemine kogu riiki esile.

See annab meile ühiskonnana ka midagi tagasi. Meil on Eurovisiooniga õigupoolest üks huvitav fenomen. Vestlustes öeldakse sageli, et oi, mina Eurovisiooni ei vaata, see ei ole üldse minu teema, aga ma hoian ikkagi pöialt, et meie artistil ja Eestil läheks hästi. See räägib juba iseenese eest. Tegelikult läheb meile väga korda, kuidas meie inimestel maailmas läheb.

Me ei pea kõik armastama Eurovisiooni või üht ja sama muusikat, et tunda ühiselt rõõmu ja uhkust meie inimeste saavutuste üle. Selles mõttes on paralleel spordiga väga tabav.

Tihti on inimesed, kes ütlevad, et neid Eurovisioon või Eesti Laul ei huvita, lõpuks ikkagi õhtul teleka ees.

Kui Eesti Laul inimesi ei kõnetaks, ei haarataks telefoni, et oma lemmikute poolt hääletada, ega elataks neile nii tulihingeliselt kaasa. Nii hääletusaktiivsus, kontserdikülastatavus kui ka televaadatavus annavad tunnistust sellest, et huvi Eesti Laulu vastu ei ole raugenud. Ja kaasaelamine ei tähenda ju alati üksmeelt. Ka vastakad arvamused ja tulised diskussioonid näitavad, et Eesti Laul on sündmus, mille suhtes inimesed ei jää ükskõikseks.

Eurovisiooniga on viimastel aastatel kaasnenud ka üsna vastuolulisi kajastusi ja arutelusid, eelkõige just korraldusliku poole pealt. Tundub, et enam ei seostu Eurovisiooniga ainult lilled ja liblikad nagu võib-olla kümme aastat tagasi, vaid üha enam kerkivad esile ka poliitilised küsimused. Sellest aastast on muudatus, mille kohaselt saab Eesti Laulu võitja ise otsustada, kas ta soovib Eurovisioonile Eestit esindama minna või mitte. Kas see otsus on kuidagi seotud viimastel aastatel Eurovisiooni ümber tekkinud pingete ja vastuoludega?

Sa ütlesid, et kunagi tundus rohi rohelisem, aga ma arvan, et Eurovisioon on rahvusvahelise platvormina alati resoneerunud sellega, mis maailmas toimub. On paratamatu, et kui maailmas on sõjad, konfliktid ja erinevate maailmavaadete põrkumised, jõuavad need teemad ka Eurovisioonile. Korraldajate jaoks on väga suur väljakutse, kuidas nende pingetega toime tulla, kaotamata seejuures sündmuse algset eesmärki. Küsimus ei ole inimeste vaigistamises. Keegi ei pea oma maailmavaatele selga keerama, aga võiksime olla võimelised ka erinevate maailmavaadetega ühise eesmärgi nimel kokku tulema.

Eurovisioon on oma olemuselt muusikavõistlus, artistide ja laulude konkurss. Siin on tihtipeale väga lihtne erinevaid tasandeid omavahel segamini ajada. Ühest küljest räägime riikidevahelisest võistlusest, teisest küljest on selle sündmuse taga Euroopa Ringhäälingute Liit ja osalevad ringhäälinguorganisatsioonid. Tavapublik ei taju seda niimoodi. Üheskoos luuakse muusikasündmus, mis on läbi aegade olnud väga oluline kaasarääkija rahvusvahelises muusikaelus. Me ei tea, milliseks oleksid kujunenud näiteks ABBA või Céline Dioni edulood ilma Eurovisioonita. Nad said sellelt platvormilt tuult tiibadesse ja on omakorda väga palju maailma muusikamaastikku kujundanud.

See eesmärk ühendada inimesi läbi muusika võib mõnele tunduda üsna naiivne. United by Music, nagu ütleb ka Eurovisiooni tunnuslause. Aga kui sellele päriselt mõelda, siis võib-olla ongi see üks väheseid võimalusi tulla nii suurel rahvusvahelisel platvormil kokku ja keskenduda sellele, mis meid ühendab, ilma et peaksime seejuures oma veendumustest loobuma. Mina usun, et ka sellel on oma väärtus. See, mis maailmas toimub, puudutab paratamatult ka Eurovisiooni ja sellega tuleb korraldajatel ja ka meil osavõtjatena igal aastal silmitsi seista.

Mis puudutab aga tänavu Eesti Laulu reglementi sisse viidud muudatust, siis selle ajendiks ei olnud Eurovisioon ega sellel ümber toimuv. Pigem on see mõttekoht artistile, et nad teadvustaks endale, mida Eurovisioonil osalemine kaasa toob. Kas nad on valmis selleks panuseks, nendeks kuudeks, mis järgnevad Eesti Laulu finaalile kuni maikuuni ja tegelikult sealt veel edasi? Kas nad on valmis investeerima oma aega, energiat ja ressursse ning oma elu selleks perioodiks tavapärasest ümber korraldama?

Kui artist on need küsimused enda jaoks läbi mõelnud ja langetanud teadliku otsuse, on meil ka palju tugevam ühine lähtekoht, et Eurovisioonil midagi väga ägedat ära teha.

Põhjuseid, miks artist ei soovi Eurovisioonile minna, võib olla väga erinevaid. See ei tarvitse olla ainult raha või motivatsiooni küsimus. Loodame muidugi, et seda võimalust ei tule kunagi rakendada, aga minu meelest on aus, et jätame artistile selle otsustusõiguse. Me ei saa ega taha kedagi sundida Eurovisioonile minema. Artist peab ise seda väga soovima ja tahtma.

Kui murelikult te Eesti Laulu meeskonnaga olete jälginud seda, mida teised ringhäälingud Eurovisioonil osalemise osas otsustavad? See aasta on ikkagi boikoteerijaid, ja on neid, kes ei saa rahaliselt osaleda.

Eurovisioon on üsna elav organism. Loomulikult jälgime huviga teiste ringhäälingute otsuseid. Meedias leiab võib-olla rohkem kajastust, kes otsustab mitte osaleda, ja vähem, kes otsustab tagasi tulla või avaldab soovi konkursiga liituda.

Eurovisiooni osalejate koosseis ei ole kivisse raiutud ja igal ringhäälingul on õigus otsustada oma võimalustest vm aspektidest lähtuvalt, kas nad osalevad või mitte. Me ei pea alati kõiki otsuseid ühtemoodi mõistma, aga meil tuleb neid austada.

Meie ühine ülesanne on keskenduda sellele, mida meie saame teha, et Eesti osalemine Eurovisioonil oleks võimalikult sisukas ja tähenduslik.

Nii et võib-olla võin siis ka omale tööle kriitikaks võtta, et keskendume meedias liiga palju Eurovisiooniga kaasnevale negatiivsusele.

Eks negatiivsed uudised pälvivad sageli rohkem tähelepanu, aga see ei tähenda, et peaksime keeruliste teemade käsitlemist vältima. Demokraatliku ühiskonna loomulik osa on ju see, et julgeme esitada ka ebamugavaid küsimusi ja oleme valmis nende üle avatult arutlema.

Oleks tore, kui aeg-ajalt avatakse ka teisi vaatenurki, sest kõik ei ole alati nii mustvalge. Sellises olukorras on Eurovisiooni korraldajate jaoks suur väljakutse juhtida sündmust nii, et erinevatest seisukohtadest hoolimata leitaks osalevate ringhäälingutega ühisosa.

Delegatsiooni juhina suhtlen regulaarselt oma väliskolleegidega. Me ei räägi ainult sellest, kes osaleb ja kes mitte, vaid arutame ka korralduslikke küsimusi ja seda, kuidas neid teemasid avalikkusele selgitada. Minu meelest on väga hea, et meil on võimalus omavahel avatult rääkida, mõtteid vahetada ja koos lahendusi otsida.

Ma ei arva, et peaksime keerulistest teemadest vähem rääkima. Pigem võiksime neist rääkida mitmekülgsemalt ja püüda mõista ka erinevate seisukohtade tagamaid.

Kui nüüd Eesti Laulu juurde lõpetuseks tagasi tulla, siis kas sul on mingeid suuri unistusi, mida sa ei ole veel saanud täita?

See on huvitav, sest nagu ma ka meie vestluse alguses ütlesin, unistused muutuvad ajas. Kui Eesti Laulu tegema hakkasin, keskendusin väga sellele, et kõik asjad saaksid tehtud, ning püüdsin seda protsessi ja süsteemi tundma õppida. Sealt edasi tekkis soov muuta Eesti Laul omanäolisemaks ja kujundada välja oma tööviis. Ajapikku hakkasin aga mõtlema ka laiemalt: mis on Eesti Laulu missioon, millist sõnumit me kanname ja mida saame selle platvormi kaudu veel ära teha?

Minu jaoks on oluline julgustada artiste ja laulukirjutajaid suuremalt mõtlema, leidma koostöövõimalusi väljaspool Eestit ja julgema unistada ka maailmastaariks saamisest.

Naljatamisi on minult küsitud, kas ma ärkan hommikul mõttega, et tahan Eestis Eurovisiooni korraldada. Kahtlemata oleks Eurovisiooni korraldamine Eestile väga tähenduslik sündmus, aga ka hoopis teistsugune ettevõtmine kui 2002. aastal. Sellest protsessist osa saada oleks minu jaoks põnev võimalus ja suur professionaalne väljakutse.

Riin Vann Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Minu suurem unistus on aga seotud sellega, millesse tahaksin lisaks telesaate ja konkursi korraldamisele oma panuse anda – et meie artistid julgeksid suuremalt unistada, nende looming kõlaks laiemalt ja neil oleks rohkem võimalusi end rahvusvaheliselt teostada. Ja kui Eesti Laul ja Eurovisioon saavad olla üks võimalus selle eesmärgini jõudmiseks, siis mina annan endast kõik, et artistid tahaksid konkursile tulla, mõistaksid sellega kaasnevat vastutust ja väljakutseid ja ei heituks neist.

Minu jaoks on väga südantsoojendav ja ühtlasi suur tunnustus, kui artist soovib Eesti Laulule tagasi tulla või ütleb aastaid hiljem, et kuigi see teekond oli raske, ei vahetaks ta seda kogemust millegi vastu. Ka mina ammutan oma tööks vajalikku energiat ja motivatsiooni just neilt inimestelt, keda ise püüan innustada ja julgustada. See on omamoodi vastupeegeldus – see, mida püüan teistele anda, jõuab nende kaudu minuni tagasi.

Soovin, et meie artistid usuksid iseendasse, oma võimetesse ja võimalustesse sama palju, kui mina neisse usun.

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