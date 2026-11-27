Soome maineka Finlandia kirjandusauhinna ilukirjanduse kategoorias pälvis tänavu Soome-Vene kirjanik Dess Terentjeva autobiograafilise romaaniga. Laste- ja noortekirjanduse kategoorias tunnustati Kristiina Wallinit ja Erika Kallasmaad ning aimekirjanduse kategoorias Antti Karistot ja Jussi Simpurat.

Terentjeva romaani "Suur koer jookseb ja peata kukk lendab" ("Suuri koira juoksee ja päätön kukko lentää") keskmes on Soome-Vene kirjanik Marusja, kes otsustab pärast Venemaa täiemahulise sissetungi algust Ukrainasse loobuda Venemaa kodakondsusest. Selleks tuleb tal läbida keeruline asjaajamine Venemaa ametiasutustega. Samal ajal püüab ta jätkata romaani kirjutamist, mis viib lugeja Nõukogude Liidu viimastesse aastakümnetesse ning käsitleb seksuaalvähemuste elu ja armastust 1960. aastatel ning perestroika-aegses Petroskois.

Teos põhineb suuresti autori enda kogemustel. Ka Terentjeva loobus Venemaa kodakondsusest ning tema sõnul on romaanis kirjeldatud asjaajamisprotsess tegelikkusele vastav. "Niikaua, kui mul oli Venemaa kodakondsus, ei teadnud ma, kas julgen seda raamatut avaldada," ütles kirjanik Soome rahvusringhäälingule Yle.

Terentjeva kolis koos emaga Soome kaheksa-aastaselt. Ülikoolis õppis ta kirjandusteadust ning auhinnatud romaan on tema seitsmes raamat. Kuigi autori enda sõnul on tema tundekeel vene keel, kirjutab ta kõik oma teosed soome keeles.

Soome Instituudi juhataja Hannele Valkeeniemi tõstis esile Terentjeva keelelist meisterlikkust ning romaani mitmekihilist ülesehitust. Tema sõnul käsitleb raamat lisaks Venemaa kodakondsusest loobumise keerukusele seksuaalvähemuste olukorda Venemaal. Valkeeniemi hinnangul võiks teos kõnetada ka Eesti lugejat, sest küsimused identiteedist ja õigusest olla see, kes oled, on universaalsed.

Laste- ja noortekirjanduse Finlandia auhinna pälvisid Kristiina Wallin ja illustraator Erika Kallasmaa raamatuga "Ära karda, Pöö!" (Älä pelkää, Pöö!"). Teos jutustab väikesest kummitusest, kes kohtub vana helilooja Mühina ja hulkuva koeraga. Raamat käsitleb üksildust, sõprust ja mõistmist ning näitab, kuidas lähedus võib tekkida ka siis, kui tegelastel pole ühist keelt.

Aimekirjanduse kategoorias tunnustati Antti Karistot ja Jussi Simpurat teosega "Heaolu ajalugu: ajastupilte Soomest" ("Hyvinvoinnin historiaa: Ajankuvia Suomesta"). Raamat vaatleb Soome heaoluühiskonna kujunemist iseseisvuse aastakümnete jooksul, käsitledes muu hulgas majandust, poliitikat, kultuuri ja igapäevaelu.

Ilukirjanduse kategooria võitja valis kuue nominendi seast ooperilaulja Helena Juntunen. Laste- ja noortekirjanduse võitja valis telesaatejuht Jukka Hildén ning aimekirjanduse laureaadi Supercelli kaasasutaja ja tegevjuht Ilkka Paananen.

Finlandia kirjandusauhinnad asutas Soome Raamatufond 1984. aastal eesmärgiga rikastada Soome kirjanduspilti ja edendada raamatumüüki. Aimekirjandusele hakati eraldi auhinda välja andma 1989. aastal ning laste- ja noortekirjandusele 1997. aastal. Kõigi kolme kategooria võitjat premeeritakse 30 000 euroga.