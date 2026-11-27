Kolmapäeval avas Eesti Maalikunstnike Liit Artdepoo galeriis Kalamajas kolmeosalise näitusesarja "Virtuoosid. Viljad. Võrsed" teise osa "Viljad", mis koondab kokku 30 maalikunstniku ja kolme skulptori teosed.

Näitusele on koondatud eri põlvkondade kunstnike looming, kelle elukogemust on mõjutanud nii nõukogudeaegne ühiskonnakord kui ka Eesti taasiseseisvumine. Väljapanek käsitleb iseseisvuse perioodile iseloomulikku valikute ja võimaluste paljusust ning kunstnike loomingulisi otsinguid.

"Näitus ei ava ennast hüüdlausete ja efektidega. See pakub hoopis hingerahu ja tasakaalu, osutades nii vaikset vastupanu mürarikkale ja šokeerivale," ütles näituse kuraator Eneli Luiga.

"Viljad" on osa kolmeosalisest projektist, mille eesmärk on tutvustada Eesti maali- ja skulptuurikunsti ning tunnustada silmapaistvaid kunstnikke. Näitusesarja raames valib kolleegium välja 18 nominenti, kelle seast selgub 2027. aasta jaanuaris maalikunsti auhinna laureaat.

Näitusel osalevad Laurentsius, Andres Koort, Andro Kööp, Ivar Kaasik, Mauri Gross, Sven Saag, Merike Tamm, Katrin Saag, Sandra Sirp, Tiiu Rebane, Sandra Jõgeva, Maris Siimer, Liisi Eelmaa, Peeter Must, Kristjan Juusu, August Künnapu, Ly Kaalma, Liis Koger, Kaie Kal, Ashot Jegikjan, Anne Daniela Rodgers, Maarit Murka, Meiu Münt, Katrin Kull, Käärt Aru, Lii Pähkel, Eike Eplik, Elo Liiv ja Vergo Vernik.

Väljapaneku kuraatorid on Eneli Luiga (maalikunst) ja Tiiu Kirsipuu (skulptuur).

"Viljad" jääb Artdepoo galeriis avatuks 9. jaanuarini. Näitusesarja kolmas osa "Võrsed" avatakse 20. jaanuaril.