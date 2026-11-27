Eesti elektroonilise muusika produtsent Planeet avaldas reedel oma kolmanda albumi, mis kannab pealkirja "Kosmosesse kaasa".

Viis aastat pärast Eesti muusikaauhindadel parima elektroonikaalbumi tiitli pälvinud "Hüperruumi" ilmumist soovib Planeet viia kuulajad taas kosmilisele rännakule. Uuel albumil kohtuvad eestikeelsed vokaalid, valdavalt trummi ja bassi rütmid, kosmilised helimaastikud ja nostalgilised sämplid Eesti filmidest.

Album valmis peamiselt kahe aasta jooksul, millest viimased kaks kuud olid Planeedi jaoks kõige intensiivsem ja pingelisem produtseerimisperiood.

Kokku leiab albumilt 14 lugu, millest kaks on instrumentaalpalad. Külalisartistidena teevad albumil kaasa Lehanna, An-Marlen, Karl Killing, Minimal Wind, Reket ja Kristel Aaslaid.

"Nagu ka varasematel albumitel, olen seekord lugudesse sämpeldanud erinevaid Eesti filmiarhiividest pärit helikatkeid. Näiteks leiab albumilt katkendeid filmidest "Operaator Kõps seeneriigis" ja eestikeelse dubleeringuga "Navigaator Pirx" ning saatest "Monoloog tundmatuga: Vormsi Enn". Mulle meeldib tuua vanad helisalvestised täiesti uude muusikalisse konteksti ja anda neile seeläbi uus elu," rääkis Planeet.

Albumi valmimisele andsid Hooandja platvormi kaudu hoogu 275 muusikasõpra ning kampaania saavutas 215 protsenti esialgsest eesmärgist.

"Ma ei suuda siiani uskuda, et teisel pool kõlareid leidub nii palju toetavaid ja mulle kaasa elavaid inimesi. Olen universumi ääreni tänulik," sõnas produtsent.

Albumit esitleb Planeet detsembri alguses Tallinnas.