Kultuuriministeeriumi teatrinõunik Marie Anett Heinsalu lükkas ümber väite, et era- ja munitsipaalteatritele tegevustoetust jagav komisjon ootab ainult eksperimentaalsust, vaid oluline on valdkondlik mitmekesisus.

Eelmisel nädalal selgus, et Theatrum jääb esialgse otsusega teist aastat riigi toetuseta. Teatri näitleja ja lavastaja Ott Aardam ütles "Ringvaates", et riigi toetuseta on teatril samas mahus raske edasi toimetada, kuid lähitulevikku planeeritud tegevused on teatril jätkuvalt jõus.

"Aga kõik see, mis [tuleb] suve poole, sügise poole, seda saame teha juhul, kui leiame toetajaid, sest vaatamata sellele, et meie omatulu on päris korralik, siis meie saal on ikkagi nii väike, et isegi kui meil on täissaal, siis kui meil on rohkem kui kuus näitlejat laval, siis see ei kata ära kõiki selle etenduse mängimise kulusid, rääkimata muudest kuludest, mis teatril on," selgitas ta.

Sel aastal on esimest korda avatud ka kultuurkapitali üheaastane taotlusvoor eraetendusasutustele. Oma taotluse tegi Theatrum ka sinna. "See on üks asi, mille me kindlasti ära ootame. Selle pealt saame vaadata, kui suures mahus me oma repertuaariplaani ellu saame viia," ütles Aardam.

See, et Theatrum teist aastat toetuseta jäi, on taas ühiskonnas omajagu kõneainet tekitanud ning arutletud on ka hindamissüsteemide üle. Aardami hinnangul võiks kultuuministeeriumis tegutsev era- ja munitsipaalteatrite hindamiskomisjon olla hoopis soovituslik jõud.

"Nagu paljude komisjonide puhul ka on, et ei tekiks sellist olukorda, et üks teater, mis on pikalt toimetanud, on järsku selle valiku ees, kas ta saab edasi töötada. See info tuleb väga lühikese aja jooksul," lausus ta.

Teatrinõunik: komisjon ei oota ainult eksperimentaalsust

Kultuuriministeeriumi teatrinõunik Marie Anett Heinsalu ütles, et Theatrumist rääkides ei saa otseselt välja tuua üht asja, mida puudu jäi, sest koondhinne moodustasid teatri kunstiline tase, loomingulised, plaanid, valdkondlik mitmekesisus, piirkondlik etendustegevus ja esitatud eelarve realistlikkus.

Väite, et ministeeriumi juures olev komisjon ootab ainult eksperimentaalsust, lükkas Heinsalu ümber. "Me ootame mitmekesisust, et oleks kõike."

Lisaks selgitas teatrinõunik, et praegu on käimas teatrite ärakuulamiste periood, kus komisjon analüüsib teatritelt saadud tagasisidet otsustele.

"Kui seal on põhjendusi, kus võib-olla on komisjon faktiveaga eksinud, ikka võib inimlikult juhtuda, siis me võib-olla mingil määral kohandame oma antud hinnanguid," selgitas ta.