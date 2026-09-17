Vaba Lava tahab Narvas tegevuse jätkamiseks riigilt 250 000 eurot lisaraha

Vaba Lava kaalub tegevuse lõpetamist Narvas, kuna nende hinnangul pole praegune toetus jätkusuutlikuks tegutsemiseks piisav. Kultuuriministeerium raha juurde anda ei saa, kuid ei välista poliitilist rahaeraldust.

Vaba Lava saab riigilt teatritegevuseks üle 300 000 euro aastas, kuid nende hinnangul selle rahaga Narvas eestikeelset teatrit enam teha ei saa. Narva on spetsiifiline koht, kus etendusi on vaja tõlkida, repertuaari hoolikalt valida, piletid on pealinnast poole võrra odavamad ning kõige tipuks on Narva muutunud veel ka Eesti kalleima kaugküttega linnaks. Kõike seda praegune teatrite rahastusmudel ei arvesta. Vaba Lava on oma muret kurtnud aastaid, vastuseks on vaid sõbralik õlapatsutus.

"Öeldakse, et me oleme jube vajalikud, jube tähtsat tööd teeme, kuid sisuliselt sellele midagi ei järgne. Ja viieks aastaks teatrijuhina ma ei saa enam sellist vastutust võtta. Meil ei ole võimalik selle rahastuse juures enam lepingut jätkata," ütles Vaba Lava juht Märt Meos.

Kultuuriministeerium möönab, et Vaba Lava tegevus Narvas on oluline, kuna riigiteatrit suuruselt kolmandas Eesti linnas pole. Varem nähti väljapääsu riigiga ühise sihtasutuse loomises, kuid läbirääkimised luhtusid. Nüüd saab Vaba Lava konkureerida vaid tegevustoetusele.

"Paraku seda väga muud moodi ei saagi, kui et on vaja saada taotlusvoorus kõrgem tulemus ja kui on vähem toetusesaajaid, siis võib ka toetuse suurus kasvada. Aga seda ei saa kuidagi kahjuks meie ega Vaba Lava reguleerida," ütles kultuuriministeeriumi teatrinõunik Marie Anett Heinsalu.

Leping Narva teatrikeskuse ruumide kasutamiseks lõpeb tuleval aastal. Lepingu pikendamine sõltub sellest, kas riik on valmis teatri rahastust vähemalt 250 000 euro võrra tõstma ja selle otsuse peaks tegema nüüd, sügisel.

"Me peame tegema neid plaane aasta-kaks ette ja tänasel päeval me ei tea, kas me oleme siin 1. augustil 2027 või ei ole," sõnas Meos.

Kultuuriministeerium väidab, et lõplik vastus peab tulema poliitikutelt.

"Kui on poliitiline soov, siis on võimalik võib-olla mõne teise meetme raames leida mingit lisarahastust, aga seda me ei saa enne teha, kui meil on teada riigieelarve läbirääkimiste tulemused," lausus Heinsalu.

Kultuuriministeerium loodab, et Vaba Lava oma Narva üürilepingut siiski ei katkesta, kuna teatrihoone omanik on ühtlasi ka Vaba Lava nõukogu esimees.