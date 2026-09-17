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Margot Samel pälvis New Yorgis noore galeristi auhinna

Kunst
Foto: ERR
Kunst

Margot Sameli nimeline galerii pälvis New Yorgis toimuva kunstimessil The Armory Show noore galeristi auhinna.

Auhinna eesmärk on esile tõsta ja toetada noori teedrajavaid galeriisid, mida iseloomustavad innovaatilisus, avangardsus ja eksperimentaalne kunstikäsitlus.

Margot Sameli galerii sai auhinna kunstnike Leroy Johnsoni ja Sasha Brodsky loomingu esitlemise eest järgmisel nädalal algaval messil.

"Galeristidele tavaliselt just eriti palju auhindu ei jagata. Muidugi annab see kõige rohkem vabadust, et sa ei pea tegema messil iga otsust selle järgi, mis võiks kõige paremini müüa, vaid sa saad keskenudda sellele, millist näitust sa tahaksid teha," lausus Samel.

"Praegu on see võtnud päris palju finantsilist pinget maha. Kunstimessil osalemine on väikegalerii jaoks väga kallis. Tavaliselt on just see messieelne hetk kõige ebamugavam – kõik arved on juba makstud, inimesed on juba kohale lennutatud ja transport on toimunud, aga müük pole veel alanud, selles mõttes tuli see auhind õigel ajal."

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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