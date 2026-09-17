Peedu Kass: kontrabass on õrna südamega hiiglane

Kassi sõnul on kontrabass huvitav pill, mis on esmapilgul aukartust äratav. "Ta on väga suur. Tema iseloom on pigem sellise õrna südamega hiiglase oma. Tal on palju nõrkasid kohti," tutvustas Kass pilli, mida mängitakse nii sõrmede kui ka poognaga. "Poognaga mängides kõlab ta heal päeval rohkem tšello moodi," lisas ta.

"Petlik mulje jääb sellest, et tundub, nagu tegu oleks suure viiuliga või viiuli perekonda kuuluva instrumendiga. Tegelikult on see kõik kuulujutt ja laim. Kontrabass ei kuulu üldse viiuliperekonda. Tegelikult tuleb viola da gamba pilligrupist. Ühel hetkel hakati neid tegema viiulikujulisi, et nad oleksid inimestele arusaadavama välimusega ja võib-olla natukene ilusamate ning peenemate vormidega," selgitas Kass.

Kass meenutas ka korda, kui tal Austria-Saksamaa piiril kontrabassi keel katki läks. "Tundub võib-olla tavaline asi, aga kontrabassi keeled üldiselt ei lähe katki. Nad on päris jämedad ja tugevad terasest asjad. Pinge, millega ma keelt tõmban, on umbes 30 kilogrammi. Mul ongi vist elu jooksul ainult ühe või kaks korda kontrabassi keel katki läinud. Tookord juhtus see muidugi täpselt kontsertturnee keskel," meenutas Kass.

"Mida siis teha? Samal õhtul on kontsert, nädalavahetusel polnud kuskilt ka ühtegi pillipoodi võtta. Oli paras pusle, mida lahendada. Põhimõtteliselt oli olukord, kus pidin rääkima, aga ilma, et kasutaksin L- või S-tähte. Aga jutu sisu peab olema sama. Äkitselt tuli leida viis, kuidas selgeks õpitud repertuaari väljendada ilma n-ö L-tähte ehk ühte keelt kasutamata."

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