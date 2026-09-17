Tartusse tuleb residentuuri Mehhiko päritolu kirjanik ja lavaluuletaja Ale Oseguera

Kirjanduslinna Tartu sügisesele residentuurikonkursile saabus enam kui 100 avaldust ning kandidaatide seast osutus sedapuhku valituks Mehhiko päritolu kirjanik ja lavaluuletaja Ale Oseguera, kes elab juba paarkümmend aastat Barcelonas.

Oseguera on aktiivne sealses kirjanduselus, tegutseb kultuuriajakirjanduse ja kommunikatsiooni alal, juhib raamatuklubisid ja loovkirjutamise töötube, avaldab kirjanduskriitikat ning esineb lavaluulesündmustel. Alates 2019. aastast koordineerib ta Hispaania Rahvusringhäälingu raadiojaama Radio 3 saate Todos Somos Sospechosos luuleosa.

Tema sulest on ilmunud kolm luulekogu ja kaks romaani ning tema loomingut, kus tihti tõusevad esile mälu, identiteedi ja võõrsiloleku motiivid, iseloomustab žanriline mitmekesisus: näiteks tänavu ilmunud romaanis "Dugongo" ( " Dugong") segunevad reisikiri, päevik ja esseistlik fiktsioon. Luules on talle oluline tekstide jõudmine lehelt kaugemale, nende edasiandmine hääle ja kehaga; oma lavaluulekavaga on ta üles astunud nii Hispaanias kui ka Mehhikos, Belgias ja Inglismaal.

Tartus viibides plaanib Oseguera töötada oma uue romaani käsikirjaga ning õppida tundma eesti kultuuri ja kirjandust, samuti esineb ta lavaluulekavaga 5. kuni 7. novembrini toimuval festivalil Hullunud Tartu. Tema residentuur kestab oktoobri keskpaigast detsembri keskpaigani.

Residentuurikonkurss, mis on avatud kirjanikele üle kogu maailma, kuulutati välja augustis nng kandideerida sai kuni 1. septembrini. Otsuse langetas neljaliikmeline komisjon, kuhu kuulusid Berk Vaher (SA Tartu Kirjanduse Maja), Krista Ojasaar (Eesti Kirjandusmuuseum), Janika Kronberg (Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakond) ning Marja Unt (Eesti Kirjanduse Selts).

Kirjanduslinna Tartu rahvusvaheline residentuuriprogramm sai alguse 2017. aastal ning on mõeldud kirjanikele ja eesti kirjanduse teistesse keeltesse tõlkijatele. Üks residentuuriperiood kestab kaks kuud ning konkurss kuulutatakse välja kaks korda aastas.

Varem on residentuuriprogrammi külalisteks olnud sloveeni kirjanik Andrej Tomažin, iiri kirjanik ja kultuurikriitik Darran Anderson, ungari kirjanik Gabi Csutak, ameerika luuletaja Ron Whitehead, inglise kirjanik Andy Willoughby, ukraina kirjanik Olena Huseinova, kanada kirjanik Christiane Vadnais, inglise-iiri kirjanik Quigley Cryan Brockbank, taani kirjanik Helene Grøn, brasiilia kirjanik ja kultuuriajakirjanik Bruno Molinero ning poola kirjanik Joanna Lech.