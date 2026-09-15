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2028. aasta laulu- ja tantsupeo juhtmõte on "Olemise viis"

Laulu- ja tantsupidu
2028. aasta laulu- ja tantsupeo juhtmõte on
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Laulu- ja tantsupidu

Alates 15. septembrist saavad end kirja panna kõik kollektiivid, kes soovivad osa võtta 2028. aastal toimuvast XIV noorte laulu- ja tantsupeost ning XXIX üldlaulu- ja XXII tantsupeost "Olemise viis". Registreerimine kestab kuni 31. oktoobrini.

Laulu- ja tantsupeo sihtasutuse juhatuse liige Margus Toomla kinnitas, et 2028. aasta pidu on erakordne, kuna esimest korda ajaloos ühendatakse noortepeo ning üldlaulu- ja tantsupeo traditsioonid. Pidu kestab sel korral kokku kaks nädalat: 30. juunist kuni 9. juulini. "Peo esimene nädal keskendub tantsu- ja rahvamuusikapeole ning teine on rongkäigu ja laulupeo päralt."

Kuigi programm on mahukas ja pidu tavapärasest oluliselt pikem, on Toomla kindel, et kõik laabub kenasti ja rikkalik kava annab suuremale hulgale inimestele võimaluse võtta osa mõnest tantsupeo etendusest või laulupeo kontserdist. Varasemast avaram rahvamuusikapeo toimumiskoht Eesti Vabaõhumuuseumis loob tema hinnangul hulgaliselt võimalusi peole ehedas keskkonnas kaasa elada. 

2028. aasta laulu- ja tantsupeo juhtmõte on "Olemise viis" Autor/allikas: Laulu- ja tantsupeo SA

Suurpeo juhtmõte "Olemise viis" seob laulu-, tantsu- ja rahvamuusikapeo mõtteliseks tervikuks. Laulupeo kunstilise juhi Riivo Jõgi sõnul on mõiste "olemise viis" meeldivalt mitmetähenduslik, jättes nii kunstilises kui filosoofilises mõttes palju vabadust. "Kuna seekord toimuvad noorte- ja üldlaulupidu koos ning pidu kestab kolm päeva, kujunes sellest üsna loomulikult välja mineviku, oleviku ja tuleviku telg."

Ta selgitas, et esimesel päeval vaadatakse ajas tagasi ja esitatakse ühiselt muusikat, mis erinevatel aastakümnetel meie inimesi on puudutanud. "See on eriline kontsert, kuna publik saab ise väga suure osa sellest koos kooriga kaasa laulda. Ühislaulmist on laulupeol olnud varemgi, kuid seekord on sellele üles ehitatud terve kontsert. Teine päev kuulub täiskasvanud lauljatele ning kolmandal astuvad laulukaare alla lapsed ja noored."

 ""Olemise viis" toob lauluväljakule eestlaseks olemise ja kokkutulemiste tähendused läbi ühise ajaloo. Loodan, et need kolm päeva moodustavad päriselt ühe terviku ja peolt saavad inimesed kaasa mõtte sellest, kust me tuleme, mis meid siin Eestis ühendab ja mida tahame tulevikku edasi viia," ütles Jõgi.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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