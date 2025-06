Vaata uuesti: portreefilm Leelo Tunglast

Portreefilmide sarjas valmis sel aastal ka Marta Pulga dokfilm "Leelo: Ükskord me naerame niikuinii", kus lisaks lastekirjanikule, luuletajale ning tõlkijale Leelo Tunglale on tugevalt fookuses ka laulupidu. Filmi on võimalik täispikkuses vaadata ka ERR-i kultuuriportaalis.

Kes peitub lastekirjanduse maskoti leebe naeratuse taga? Film avab Leelo Tungla varjatud ja värvikad tahud, viies vaataja rännakule läbi tema elu, perekondlike ja rahvuslike väärtuste – kõike seda ühiskondlike muutuste tuultes läbi aastakümnete.

Kuidas luua midagi, mis on suurem kui inimene ise, ja tuua kokku põlvkondi nii raamatu lehekülgedel, eurolaval kui ka laulukaare all? See on film eestlusest, headusest ja püüdest leida eneses naer kõigi raskuste kiuste.

Režissöör-stsenarist Marta Pulk, produtsent Johanna Maria Paulson, operaator Taavi Arus, montaarežissöör Hendrik Mägar, helirežissöör Gabriel Solis ning helilooja Sander Mölder. Filmis saavad sõna Rein Veidemann, Silvi Maidla, Maarja Kangro, Kirke Kangro, Anna-Magdaleena Kangro, Kai Ups, Olav Ehala ja Kätlin Vainola.

"Leelo: Ükskord me naerame niikuinii" on vaadatav ka Jupiteris.