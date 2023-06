Noppeid laulupeolistest. Toomas Oskar Kahur ja tuubade velotakso

Videost jääb mulje, et laulupeoline Toomas Oskar Kahur katab oma kõrva, et summutada kõrvalseisja möödalaulmist. Enda sõnul ta aga lihtsalt sügas kõrva. Laulupeol käis ta toona puhkpilliorkestriga ning läks kaare alla laulma salaja.

Mis koosseisuga sa siis laulupeol käisid? Milline oli selle peo eredaim hetk?

Toona läksin ma peole Nõmme Muusikakooli Puhkpilliorkestriga. Nii et kaare alla laulma läksime sõbraga tegelikult salaja. Aga kuna nooti tunneme mõlemad hästi, siis hätta me eriti ei jäänud.

Üldiselt mäletan sellest peost orkestrit rohkem, sest see oli minu esimene laulupidu osalejana. Uhke tunne oli kaare all näha puhkpillimängijate merd.

Mis koosseisuga sa nüüd laulupeole lähed?

Kuna ma õpin Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias tuubat, siis lähen seekord laulupeole EMTA sümfooniaorkestriga, mis on laulupeo saateorkester. Lisaks mängin ka Eesti Noorte Puhkpilliorkestri koosseisus. Rongkäigule loodan saada Nõmme Muusikakooli Puhkpilliorkestriga.

Kuidas erineb saateorkestris mängimine laulupeo orkestris mängimisest?

Saateorkestris mängimine on minu jaoks esmakordne, nii et ma tegelikult ei tea, kuidas see olema hakkab. Erinevalt laulupeo orkestritest saadab saateorkester koore ja enda lugusid ei mängi. Nüüd seisavadki ees kolm päeva 8–9-tunniseid proove. Aga usun, et EMTA orkester on kõrgetasemeline ning me saame ilusti hakkama.

Kui tihti tuleb kaare all ette seda, et kõrval seisev inimene mööda laulab?

Kuigi klipist paistab nagu kataksin ma kõrva, sest keegi laulis mööda, siis tegelikult ma lihtsalt sügasin kõrva. Kahtlustan, et kui keegi seal ümbruses mööda laulis, siis olime need meie.

Hiljem laulsin ametlikult kaare all 2019. aasta üldlaulupeol. Siis laulsid küll kõik väga hästi. Üldiselt arvan, et enne pidu eelneb piisavalt proove ja kaare all keegi mööda enam ei laula.

Kas sa oled ka kooriga laulupeol käinud? Kas sulle meeldib laulupeol rohkem pilli mängida või laulda?

2017. aasta noorte laulupidu oli esimene, kus osalesin puhkpilliorkestri koosseisus. 2019. üldpeol tegin n-ö täispaketi: laulsin kooris, mängisin orkestris ning tantsisin tantsupeol ka.

Arvan, et laulupeol ei ole õiget ja valet asja, sest juba esimesel laulupeol olid lisaks kooridele ka pasunakoorid. Suurt erinevust ei ole, kas laulda või mängida pilli – oled ikkagi sealsamas koos kõikide teistega. Teete sama asja, ainult eri vahenditega.

Mis on siiani su laulupeo lemmiklugu, mida kaare all laulnud või kuulnud oled?

Siiani meeldejäävaim lugu on Liina Sumera kirjutatud süit filmist "Supilinna salaselts", mida dirigeeris Hando Põldmäe ning mida mängisime 2017. aastal ühendorkestriga.

Kas on ka midagi, mis on peol olles raske?

Kuna ma mängin tuubat, mida iga päev ringi ei kanna, siis on sellega rongkäigu läbimine küllaltki raske. Esimeses rongkäigus oli mul rihmadega pill, mis kergendas koormat. Eelmise laulupeo rongkäigus oli keegi rentinud velotakso, kus saime tuubadega istuda. Nii võiks ka sel aasta olla!

Kui suur tantsu- ja rahvamuusikapeol käija sa oled?

Rahvamuusikapeol ma käinud ei ole, küll aga olen ise tantsinud 2015. aastal meeste tantsupeol ning 2019. aastal üldtantsupeol.

Anna palun üks hea nõuanne esmakordselt laulupeole tulijale.

Kõigest tuleb võtta viimast! Ole kohal varahommikust hilisõhtuni. Lehvita rongkäigus kõigile, kaare all laula või mängi südamest!

Mäletan, et üks aasta, kui laulupidu oli lõppemas, otsustasime emaga enne eelviimast lugu ära tulla, et mitte ummikutesse jääda. Kui panna kaalukausile ummikud või ürituse, mis toimub ainult mõne aasta tagant, siis on see tagantjärele väga rumal otsus.

Kuidas on laulupeod mõjutanud sinu suhet eesti muusikaga?

Suhet eesti muusikaga polegi see ehk nii väga mõjutanud, sest laulud on kõigile tuttavad. See-eest on laulupidu mõjutanud minu suhet eesti muusikutega. Alates eri dirigentidest, kellega saad koostööd teha, lõpetades kaasmuusikute ja peojuhtidega. Igal laulupeol avalduvad uued inimesed, kes tõusevad teiste seast esile. Näiteks 2017. aasta peakangelane oli Rasmus Puur, kelle laul "Meie" läks kordamisele. Ka Pärt Uusbergist sain teada peo kaudu.

Kas sa oled laulupeol osalenud ainult lauljana või ka pealtvaatajana? Kuidas need kogemused erinevad?

Olen osalenud ja vaadanud nii laulu- kui tantsupidu. Tantsupeol on need kaks täiesti erinevat kogemust. Kui tantsid, siis ei näe sa mustreid, mis on tantsupeo üks ilmekamaid aspekte. Ehk siis pealtvaatajana tajud tantsupeo tervikut kindlasti paremini.

Laulupidu olen samuti pealt vaadanud. Mäletan, et kord tõin kaasa suure lipu, mille panin dušikardina varda külge. Aga laulupeol tahaks ikkagi rohkem kaare all olla, sest erinevalt tantsupeost avaldub seal visuaal mõlemal pool.

Mitmel laulupeol sa käinud oled? Kas siiani on olnud mingit laulupidu, mis sulle kuidagi eriti hinge on pugenud?

Osalejana käisin laulupeol 2017. noortepeol ja 2019. aasta üldlaulupeol. Kuigi mõlemad olid väga ilusad kogemused, jäi mulle eredamalt meelde 2017. aasta pidu, sest osalesin siis peol esimest korda.

Kuidas sa laulupeoks valmistud? Kas peo hommikul on ka mingeid rituaale, mida sa järgid?

Otseselt traditsioone pole, sest iga kord, kui pidu tuleb, siis oled sa veidi teistsugune inimene. Lähen lihtsalt hommikul kohale ning otsin oma koha rongkäigus üles, pärast seda lasen end peovool edasi kanda.