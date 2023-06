Tartus toimub noorte laulu- ja tantsupeo ühisvaatamine

Tartu Linnavalitsuse kommunikatsioonijuhi Lilian Lukka sõnul ajendas otseülekannet tegema soov tuua noorte laulu- ja tantsupidu Tartule lähemale. "Kaks aastat tagasi kandsime Autovabaduse puiesteel üle jalgpalli Euroopa meistrivõistluste finaalmängu, mis oli väga rahvarohke ja meeleolukas. Loodame, et noortepeo melu ülekandmine tuleb sama võimas."

Laulu ja Tantsupeo SA teabejuhi Sten Weidebaumi sõnu on see, et Tartu linn korraldab otseülekannet, nende jaoks väga rõõmustav. "Et otseülekanne toimub just Tartus, on väga tähendusrikas – sai ju esimene laulupidugi alguse Tartust. Kuna üle 70 protsendi noortepeo piletitest on välja müüdud, on ülekande vaatamine hea võimalus saada noortepeost ekraani vahendusel osa."

Vabaduse puiesteele, millest saab suvel autovaba linnaruum aja veetmiseks, mahub otseülekannet vaatama 3000, vajadusel 4000 inimest. Noortepidu kantakse üle ekraanil mõõtudega 5x3 meetrit.

Kaasa võib võtta pleede ja kokkupandavaid toole. Alal saab täita ka oma joogipudeleid kraaniveega.