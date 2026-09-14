Ullo Toomi rahvatantsustipendiumi pälvis Helena-Mariana Reimann

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi direktori Karel Johannes Vähi sõnul on Helena-Mariana Reimann läbi aastakümnete loonud arvukalt autoritantse, mida on kõrgelt hinnatud nii konkurssidel kui ka valitud tantsupidude kavasse.

"Helena-Mariana Reimannil on seljataga äärmiselt tihedad tantsuhooajad nii loome- kui ka tantsujuhtimise perspektiivist. Pika ajalooga Kullo tantsuansamblil Sõleke lõppes äsja juubelihooaeg, kus tähistati eraldi kontsertidega ka Helena enda 50., ansambli looja Ene Jakobsoni 80. ning tantsuansambli Sõleke 50. sünnipäeva," ütles Vähi ja lisas, et Reimann vedas 2025. aasta suvel pealavastajana ka üldtantsupidu "Iseoma" ning tänavu suvel tegi kaasa nii vabariikliku meeste tantsupeo toimkonnas liigijuhina kui ka võimlemis- ja rahvatantsufestivali Võrafest meeskonnas noorte- ja täiskasvanute segarühmade juhina.

Samuti väärib märkimist Helena-Mariana möödunud hooaja töö Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi juhatuse liikmena ning töörühma "Rahvatantsu roll üld- ja huvihariduskoolis" eestvedajana, kus on pühendunud ja järjekindla tööga seisnud laste ja noorte huvihariduse eest."

Vähi sõnul on Helena-Mariana südameasjaks tantsupidude traditsiooni hoidmine. "Tema põhimõttekindlus, soov luua tantsupidudele sisukaid mustrimänge ning arendada autoritantse, mis esitavad tantsijatele väljakutseid, kannavad endas kindlasti edasi Ullo Toomi põhimõtteid," ütles Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi direktor Karel Johannes Vähi.

Helena-Mariana Reimann on viimased 33 aastat on ta töötanud tantsuansambli Sõleke noortega. Alates 2011. aastast on ta osalenud kõigil noorte- ja üldtantsupidudel lavastajana, luues tantse ja lavastusi erinevatele rühmaliikidele, ning kuulunud tantsupidude lavastusmeeskondadesse nii liigijuhi, pealavastaja assistendi kui 2025. aastal ka pealavastajana.

Ullo Toomi stipendiumi antakse välja alates 1987. aastast, stipendiumiga tunnustatakse silmapaistvat tegevust eest eesti rahvatantsu vallas.. Tänavu antakse Ullo Toomi stipendium välja 39. korda.

Stipendiumi varasemate laureaatide seas on näiteks tantsumaailma suurkujud Maie Orav, Mait Agu, Ilma Adamson, Helju Mikkel, Ülo Luht ja paljud teised tuntud rahvatantsujuhid.