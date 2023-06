Vaata uuesti: dokfilm laulupidude dirigendist Lydia Rahulast

2022. aastal valmis režissöör Hermes Brambati ja autor Kaidi Kleini käe all portreefilm "Lydia", mille fookuses on laulupidude dirigent Lydia Rahula. Kultuuriportaalist saab filmi täispikkuses vaadata.

Dokumentaalfilm portreteerib hinnatud laulupidude dirigenti ja muusikaõpetajat Lydia Rahulat, kes on lastesse muusikaarmastust süstinud juba üle viie aastakümne. Kuid tema elutöö on siiski Tallinna Poistekoor, kus Lydia taktikepi all on meesteks sirgunud mitu põlvkonda poisse. Lydia ei aja taga ainult noote, lisaks lauluoskuse treenimisele on ta neist kasvatanud ka härrasmehed.

Ta on ülimalt vitaalne ja pakatab energiast - tema jaoks pole mingi probleem koos poistega maha pidada üks jalgpallimatš.

Filmi kulminatsiooniks on XXVII laulupidu "Minu arm" 2019. aastal. Mida elab emotsionaalselt ja füüsiliselt läbi dirigent Eesti rahva suurimal peol?

Filmi tootis Sterotek Film, autor Kaidi Klein, režissöör Hermes Brambat, produtsent Eero Nõgene.

"Lydia" on vaadatav ka Jupiteris.