Tallinnas algavad Ruumilise Heli Päevad avavad ruumilise heli võimalusi

Nädalavahetusel toimub Tallinnas ARS kunstilinnaku D-Hoovimajas festival Ruumilise Heli Päevad, mille kavas on elektroakustiline muusika, live-esinemised ning improvisatsioonilised etteasted.

Alates 2024. aastast toimuv festival keskendub ruumilise heli võimalustele. Erinevalt tavapärasest stereohelist võib ruumiline heli jõuda kuulajani eri suundadest, sealhulgas eest, tagant, külgedelt ja ülalt. Kontserdipaika paigaldatud 23 kõlarit moodustavad publiku ümber ja kohale heliruumi. Ambisoonilise tehnoloogia abil saab heli paigutada ruumis kindlasse punkti või panna selle ruumis liikuma.

Tänavuse festivali kavas on kaks kontserti, kus esinevad Eestis ja välismaal tegutsevad muusikud. Lisaks kõlavad fixed media teosed, mida täiendavad live-esituse elemendid, sealhulgas tants ja vioolamuusika. Kavas on ka ühised improvisatsioonilised ülesastumised.

Laupäeval, 26. septembril keskendub programm füüsilistele ja virtuaalsetele liikumistele ning muusika, keha ja ruumi seostele. Esinevad Patrick McGinley, Hans-Gunter Lock, Külli Roosna, Kenneth Flak, Otto Iivari, Kristin Kuldkepp ja Saku Liimatainen.

Pühapäeval, 27. septembril on kavas ruumilisele helile keskenduv programm. Oma teoseid ja loomingulisi lähenemisi esitavad Shawn Pinchbeck, Nino Bantsadze, Talvi Nurgamaa, Yuika Zheng, Theodore Parker, Jaime Lobota, Saku Liimatainen ja Hans-Gunter Lock.