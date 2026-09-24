X!

Tallinnas algavad Ruumilise Heli Päevad avavad ruumilise heli võimalusi

Muusika
Saku Liimatainen
Saku Liimatainen Autor/allikas: Jorma Airola
Muusika

Nädalavahetusel toimub Tallinnas ARS kunstilinnaku D-Hoovimajas festival Ruumilise Heli Päevad, mille kavas on elektroakustiline muusika, live-esinemised ning improvisatsioonilised etteasted.

Alates 2024. aastast toimuv festival keskendub ruumilise heli võimalustele. Erinevalt tavapärasest stereohelist võib ruumiline heli jõuda kuulajani eri suundadest, sealhulgas eest, tagant, külgedelt ja ülalt. Kontserdipaika paigaldatud 23 kõlarit moodustavad publiku ümber ja kohale heliruumi. Ambisoonilise tehnoloogia abil saab heli paigutada ruumis kindlasse punkti või panna selle ruumis liikuma.

Tänavuse festivali kavas on kaks kontserti, kus esinevad Eestis ja välismaal tegutsevad muusikud. Lisaks kõlavad fixed media teosed, mida täiendavad live-esituse elemendid, sealhulgas tants ja vioolamuusika. Kavas on ka ühised improvisatsioonilised ülesastumised.

Laupäeval, 26. septembril keskendub programm füüsilistele ja virtuaalsetele liikumistele ning muusika, keha ja ruumi seostele. Esinevad Patrick McGinley, Hans-Gunter Lock, Külli Roosna, Kenneth Flak, Otto Iivari, Kristin Kuldkepp ja Saku Liimatainen.

Pühapäeval, 27. septembril on kavas ruumilisele helile keskenduv programm. Oma teoseid ja loomingulisi lähenemisi esitavad Shawn Pinchbeck, Nino Bantsadze, Talvi Nurgamaa, Yuika Zheng, Theodore Parker, Jaime Lobota, Saku Liimatainen ja Hans-Gunter Lock.

Toimetaja: Karmen Rebane

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO HOOAJA AVAKONTSERT

Lavakast lavale

Värsked artiklid

16:09

Pildid: Kumus tähistati erilinastusega dokumentalist Kersti Uibo 70. sünnipäeva

15:50

Oboemängija Riivo Kallasmaa: oboe igas mõttes väga komplitseeritud pill

15:47

Kultuuri kiirkursus | "Seatapp" on veider segu "Eia jõuludest Tondikakul" ja Coenite "Fargost"

14:28

Vanemuises esietendub Jevgeni Gribi kaheosaline ballett "Valgus aknas. Tango"

13:24

Arvustus. Sünnipäevapeo keelatud ja lubatud mõtetest

12:39

Foto Tallinn meelitas tänavu kaks korda rohkem külastajaid

11:53

Ministeerium andis Käsmu tuletorni kompleksi üle Eesti Meremuuseumile

11:44

Tallinnas algavad Ruumilise Heli Päevad avavad ruumilise heli võimalusi

11:05

Arvustus. Vägivald kui lapse viimane appikarje

10:45

Kaks Eesti teost valiti rahvusvahelisse laste- ja noortekirjanduse kataloogi

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

23.09

Kadri Raalik: lõpuks on Estonia majja tulnud päris ooperilavastaja

10:12

Piltuudis: Kapsapea pronksist portreebüst jõudis rahvusraamatukogusse

23.09

Narva Aleksandri kiriku ümberehitamine kontserdisaaliks on rahanappuse tõttu seiskunud

23.09

Eesti filmitegijad kutsuvad avalikus kirjas valitsust tõstma filmirahastust kolme miljoni võrra

11:05

Arvustus. Vägivald kui lapse viimane appikarje

22.09

Siim Tõniste: mulle endalegi ei meeldi, kui mind kistakse etenduse käiku

10:45

Kaks Eesti teost valiti rahvusvahelisse laste- ja noortekirjanduse kataloogi

23.09

Pildid: Tallinnas esilinastus Ove Mustingu mängufilm "Seatapp"

21.09

Galerii: Estonia tähistas Helgi Sallo 85. sünnipäeva

22.09

Tartu kunstikooli direktor: maailm vajab loovalt mõtlevaid inimesi

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo