Luurel Varas avaldas uue lühialbumi

Produtsent Luures Varas andis välja värske neljaloolise lühialbumi "Prom Song", mis on järjekorras juba neljas tema sel aastal ilmunud album.

"Minu uus EP pakub kuulajale tumedaid riituslikke lugusid. Tahtsin luua midagi toorest ja lihtsat, avarat aga aheldavat, mille järgi ennast hea liigutada. Lood sündisid eelmine aasta niiskes vanalinnas, suve üleminekul sügisesse ehk parimal ajal, mil end tumedusega jälle sõbraks teha," selgitas produtsent uue materjali tagamaid.

Tänavu on Luurel Varas avaldanud veel koostöös Laurel2-ga Vasall Clubi nime alt albumi "Ruff Weld Mega Deep". Plaadifirma Shelteri alt ilmus kauamängiv "Crank" ja juunis andis ta ise välja lühialbumi "Putukas".