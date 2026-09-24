Tänavune Draama festival kogus nädalaga üle 6000 külastuse

Lõppenud festival jõudis Tartu publiku ette uue korraldusmeeskonna ja loomenõukoguga: festivali uueks tegevjuhiks oli Mari Nurk, kes pani festivali jaoks kokku uue meeskonna ja loomenõukogu. Nurga sõnul avanes Tartu publikul võimalus kohtuda väga eriilmeliste teatrivormide ja autorikäekirjadega.

"Üle 6000 külastuse annab meile festivali korraldajatena tugeva kinnituse, et festival on elujõuline ning programmilised valikud kõnetavad Tartu ja Lõuna-Eesti publikut. Sama oluline on tõdeda, et Draama festivali ja sellega samaaegselt toimuva kaasaegsete etenduskunstide esitlusfestivali, mida korraldab Eesti Teatri Agentuur, leiavad üha enam üles ka lähiriikide teatriprofessionaalid – see näitab, et festivalil on potentsiaal olla ka oluline rahvusvaheline kohtumispaik," sõnas Mari Nurk.

Tallinnas ja Tartus toimunud kaasaegsete etenduskunstide esitlusfestivalist osa 39 väliskülalist, mis on kõigi aegade rekord. Nädala jooksul külastas Draama festivali kokku 52 väliskülalist, sealhulgas teatrifestivalide kuraatorid, teatrikriitikud, dramaturgid, produtsendid ja lavastajad.

"Draama 2026 jääb kindlasti meelde oma mitmekesise programmi ja laiemate teatrialaste sündmuste poolest. Lisaks etendustele, teatriteemalistele kohtumistele, "Teatrielu 2025" raamatuesitlusele ja Samelini tehases avatud ruumiinstallatsioonile toimus Tartus kahepäevane Eesti teatri konverents. See oli oluline sündmus kogu teatrivaldkonnale, et ühiselt arutleda, kuidas ja kuhu peaks Eesti teater edasi liikuma, et säilitada oma elujõud, tähendus ja võime muutuvates oludes publikut kõnetada," ütles Nurk. Konverentsi vajalikkust näitas ka rohke osalejate arv: kahele toimumispäevale registreerus ligi 300 osalejat.

Kokku anti festivali raames 40 etendust, sealhulgas näidati neljal korral lavastuse "Macbeth" videosalvestist. Kõige rohkem vaatajaid kogus Ekspeditsiooni lavastus "Ma ei märganudki, millal sa läksid" (lavastaja Lauri Lagle), millega anti nädala jooksul Kammivabriku sündmuskeskuses viis etendust.

Ühtlasi sai Draama festival tänavu taas ligipääsetavamaks: Rakvere Teatri lavastuse "Sügissonaat" jaoks valminud kirjeldustõlkest sai osa 20 erivajadusega vaatajat.