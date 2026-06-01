Draama festivalil näidatakse Draamateatri "Macbethi" videosalvestist

Draama põhiprogrammi kuuluvad: "Carmen Electra" (autor Ants1, elektron.art), "Drive-in" (Robin Täpp ja Kanuti Gildi SAAL), "Eneseabiõpik" (lavastaja Tiit Ojasoo, Eesti Draamateater), "Enigma" (lavastaja Elle Viies, elektron.art ja Von Krahli Teater), "Juulikuu lumi" (lavastaja Juhan Ulfsak, Endla Teater), "Ma ei jätnud Ukrainat" (lavastaja Merle Karusoo, R.A.A.A.M.), "Ma ei märganudki, millal sa läksid" (lavastaja Lauri Lagle, Ekspeditsioon), "MEEDIUM" (Mart Kangro ja Von Krahli Teater), "Prima facie" (lavastaja Ott Raidmets, Eesti Draamateater), "Päevaraamat" (lavastaja Ringo Ramul, Rahvusteater Vanemuine), "Sügissonaat" (lavastaja Eva Koldits, Rakvere Teater), "Three Ballads, a Story and My Mother's Estate" (Maike Lond ja Kanuti Gildi SAAL) ja "Öösel päike ei põle" (lavastaja Renate Keerd, Tartu Uus Teater).

Eksklusiivselt näidatakse põhiprogrammi raames ka lavastuse "Macbeth" (lavastajad Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semper, dirigent Olari Elts, Eesti Draamateatri, ERSO ja Eesti Kontserdi koostööprojekt) videosalvestist, mille seansid toimuvad Tartu Elektriteatris.

Sellest aastast on festivalil uus tegevjuht Mari Nurk ning loomenõukogu, kuhu kuuluvad lisaks Mari Nurgale veel Eesti Teatri Agentuuri juht Liisi Aibel, Von Krahli Teatri näitleja Karl Birnbaum, filmi- ja teatrikunstnik Kristjan Suits ning teatriuurija ja -kriitik Madli Pesti.

Uue tegevjuhi Mari Nurga sõnul pakub tänavune põhiprogramm läbilõiget Eesti nüüdisteatri silmapaistvamatest lavastustest. "Draama tänavune põhiprogramm näitab, kui mitmekesine, julge ja rahvusvaheliselt kõnekas on Eesti teater praegu. Festival pakub võimalust kogeda ühe nädala jooksul väga eriilmelisi teatrivorme ja autorihääli – programmist leiab nii punkmuusikali, sõiduauto-lavastuse kui mitu suurproduktsiooni, seejuures on kogenud meistrite kõrval esindatud ka verinoorte debütantide esimesed täistabamused."

Põhiprogrammi kõrval leiab aset erinevaid vestlusringe ja muid teatriteemalisi sündmusi. "Lisaprogramm pakub Eesti ja välismaa teatriprofessionaalidele võimalust festivalipäevi sisukalt kasutada, et üheskoos mõtestada ja sõnastada teatri tulevikusuundi – seda nii kahepäevasel Eesti teatri konverentsil, aga ka esmakordselt asetleidva teatrilaboratooriumi "Uus põhi" kaasabil, " sõnas ta.

Lisaks Lõuna-Eesti teatripildi rikastamisele saavad festivalist osa ka väliskülalised: nimelt toimub festivali ajal Eesti kaasaegsete etenduskunstide esitlusfestival, mille raames kogunevad Tallinnas ja Tartus välisfestivalide kuraatorid ja välisteatrite programmijuhid. "Pea kõik festivali lavastused tõlgitakse inglise keelde, et ka rahvusvaheline teatripublik saaks festivalist osa," lisas Nurk.