Välja müüdud Draama festival kogus üle 5000 külastuse

Draama festival tõi 2. kuni 7. septembrini Tartusse eesti teatri paremiku. Teatrifestival osutus väga menukaks ja kõik piletid müüdi välja. Kokku osteti 5049 piletit.

Kavas oli kokku 14 lavastust ja anti 37 etendust, mis andsid läbilõike eesti kaasaegsest teatrist.

Publiku ette jõudsid teiste seas Rakvere Teatri "Klaaslaps" ja "Lasteaed", Ugala Teatri "Meie klass", Endla Teatri "Tõde ja õigus V" ning "Nukumaja", Tallinna Linnateatri "Krum", VAT Teatri "Gargantua", Eesti Draamateatri "Kollane tapeet", Südalinna Teatri "Ma jätsin Ukraina 2022", Von Krahli Teatri "Jussikese 7 sõpra", samuti Karl Saksa lavastus "Schema" (Kanuti Gildi Saal), Üüve-Lydia Toompere "FLEX" (Sõltumatu Tantsu Lava) ning Taavet Janseni ja Liis Varese virtuaalreaalne kogemus "Inimeses hoitud II: Õietera su sees" (Elektron.art).

Lisaprogramm tõi vaatajateni Tartu Uue Teatri vabaõhulavastuse "TAPTY1985. Laskumine orgu", metaprogrammis avati näitused "Tajude vaikus" ja "Näitlejad näitavad", 5. septembril esitleti aastaraamatut "Teatrielu 2024", lisaks toimusid etenduste järgsed arutelud ning diskussioon Draama festivali tuleviku üle.

Festivali lõpetas 7. septembril jalgpalliturniir Tamme staadionil, tähistamaks 90 aasta möödumist Eesti ja Soome näitlejate esimesest jalgpallimatšist. Turniiri võitis Eesti näitlejate tiim.

Festivali juht Hedi-Liis Toome tõstis esile, et laupäeval tuli Tallinna Linnateatri etendust "Krum" Vanemuise suures majas vaatama 74 erivajadusega inimest, kelle jaoks oli tagatud kirjeldus- ja kirjutustõlge. "Minu meelest on väga oluline muuta festival üha rohkem ligipääsetavaks," märkis Toome.

Draama võõrustas sel aastal ka Eesti Teatri Agentuuri korraldatud Eesti kaasaegsete etenduskunstide esitlusfestivali raames 38 väliskülalist – see on Draama festivali seni suurim rahvusvaheliste külaliste arv. Lisaks külastas festivali veel 14 külalist lähiriikidest (Läti, Leedu, Soome).