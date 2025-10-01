Tartu Uue Teatri suvelavastust "Tapty1985. Laskumine orgu" mängitakse ka järgmisel aastal

Esialgu ei olnud plaanis lavastust tuleval aastal publiku ette tuua, sest parki on kavandatud arheoloogilised väljakaevamised, kuid teater otsustas siiski lavale naasta. Etendused toimuvad Tartus augustis 2026, ent täpsem toimumiskoht jääb esialgu avalikustamata.

"Keskpargil on lavastuses väga oluline roll. See, et seal arheoloogiliste kaevamiste tõttu võib-olla uuel aastal mängida ei saa, ainult lisab lavastusele kihte," ütles lavastuse produtsent Maarja Mänd. "Kindel on, et lavastus jõuab publikuni endiselt Tartu linnaruumi roheluses."

Suvelavastus "Tapty1985. Laskumine orgu" räägib aastast 1985, mil paljutõotav 1984. aasta on vaikselt mööda läinud ning kuldsed kuuekümnendad ja seksikad seitsmekümnendad on läbi saanud. Jäänud oli vaid tolm jõeorus ning seletamatu aimdus, et Tartu parimad aastad ei tule iial tagasi.

Laval Maarja Johanna Mägi, Maarja Jakobson, Elise Metsanurk, Juhan Soon, Kirill Havanski, Helgur Rosental, Erik Richard Salumäe, Kulno Malva, Tõnis Kirsipu, Johhanna Anett Toomel ja Helle Mari Toomel. Lavastaja Ivar Põllu, dramaturgid Ivar Põllu ja Katrin Ruus, kunstnik Kristiina Põllu, muusikajuht Kulno Malva, valguskunstnik Rene Liivamägi.