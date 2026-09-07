Tartu Uue teatri 19. hooaeg toob neli uuslavastust

Kirill Havanski autorilavastus "Kuhu ma lähen, kui pole enam kuhugi minna?" on performatiivne käsitlus eskapismist ja vajadusest põgeneda, ühtlasi ka aus vaade sellele, kust selline tung alguse saab.

Laval on Elise Metsanurk, Ilo-Ann Saarepera, Grete Jürgenson, Juhan Soon, Germo Toonikus, kunstnik Riin Maide, videokunstnik Péter Kollányi, helikunstnik Dominik Hisslinger (DE), valguskunstnik Oskar Harding. Esietendub 23. oktoobril 2026.

Rene Liivamägi maaliline visuaallavastus "Niinagu" igas vanuses vaatajale (alates 3. aluaastast) on saanud inspiratsiooni kunstnik Kristi Kangilaski värviküllasest loomingust ja maalist "Tulipead". Enam kui 40 tegelast kehastavad Ilo-Ann Saarepera ja Grete Jürgenson, lavastaja, dramaturg ja tehniline kunstnik Rene Liivamägi, inspiraator-kunstnik Kristi Kangilaski, helilooja ja muusikaline kujundaja Lauri Lüdimois. Esietendub 3. detsembril 2026.

Ivar Põllu autorilavastus uurib, miks alati kui kolm näitlejannat ühte ruumi satuvad, liigub varem või hiljem jutt Tšehhovi "Kolme õe" lavastamisele? Laval Maarja Jakobson, Maarja Mitt-Pichen, Ilo-Ann Saarepera, Grete Jürgenson, Elise Metsanurk ja Kirill Havanski, kunstnik Kristiina Põllu, valguskunstnik Rene Liivamägi. Esietendub 27. veebruaril 2027.

Ringo Ramuli, Priit Põldma ja TÜ Viljandi kultuuriakadeemia koostöös jõuab lavale 16. lennu viimane diplomilavastus. Lennu esimene diplomitöö "Soosteri koolkond" oli samuti Uues Teatris, nüüd on teatri sõnul aeg noored lendu lasta. Esietendub 3. aprillil 2027.