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Otseülekanne tulemas: muuseumiühingu konverents "Ruumist kohaks: kogemus, mälu ja võim muuseumis"

Muuseumid
Eesti Rahva Muuseum
Eesti Rahva Muuseum Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Muuseumid

28. ja 29. septembril korraldavad Eesti Muuseumiühing ja ICOM Eesti koostöös Eesti Rahva Muuseumiga konverentsi "Ruumist kohaks: kogemus, mälu ja võim muuseumis". Kahepäevast sündmust saab otsepildis jälgida ka ERR-i kultuuriportaalis.

Konverentsil uuritakse, kuidas institutsionaalsest ruumist kujuneb kogetud koht. Ühelt poolt käsitletakse muuseumiruumi institutsionaalse, füüsilise ja arhitektuurse keskkonnana, mis seab piirid ja loob vormi ning mille kaudu tehakse kultuur tähenduslikuks. Samal ajal midagi aga korrastatakse ning kuskile seatakse piirid. Teiselt poolt ei ole muuseum pelgalt struktuur või keskkond, vaid tähenduste, kogemuste, emotsioonide, sotsiaalsete suhete ja mäluga suhestumise kaudu omaks tehtud paik. Muuseum on koht, kus võib tekkida kuuluvustunne või hoopis võõristus.

Kui ruumi mõiste suunab küsima, kuidas muuseum on korraldatud ja struktureeritud, siis koha mõiste juhib tähelepanu sellele, kuidas muuseumi kogetakse, tähendustatakse ja omaks tehakse. Ruum ei ole neutraalne ja koht ei teki iseenesest. Muuseum võib olla hästi kujundatud ruum, kuid mitte kõigi jaoks tähenduslik koht. Just neid ruumi ja koha vahekorra eri aspekte konverentsil vaatlemegi.

28. septembri kava

11.00-11.15 Eesti Muuseumiühingu, ICOM Eesti Rahvuskomitee ja Eesti Rahva Muuseumi tervitussõnad

Esimene teemaplokk: võim ja vorm muuseumiruumis
Modereerib: Laura Kipper

11.15-12.00 Toomas Kiho ettekanne "Muuseum kui koht. Muuseumi koht. Kohamuuseum"

12.00-13.00 Arutelupaneel: Kuidas on muutunud muuseumi võim? Vaatame tagasi muuseumireformidele 1990ndatest aastatest tänaseni ning uurime, kuidas vormilised muutused on muutunud sisu- ja kuraatoripraktikaid. Arutlevad Merike Lang, Rein Lang, Kai Lobjakas.

13:00-14.00 Lõuna

Teine teemaplokk: nähtamatu võim muuseumiruumis
Modereerib: Mariann Raisma

14.00-14.30 Maria Kobielska ettekanne "Õppides Poola muuseumibuumist: mäluhõõrdumised ja säilenõtkuse võimalikkus"

14.30-15.30 Arutelupaneel: Kelle ruum on muuseum? Kuidas on näituste kaudu muuseumi ruumi muudetud? Arutlevad Kirsti Jõesalu, Inge Laurik-Teder, Aleksander Metsamärt, Kristel Rattus.

15.30-15.45 Kohvi- ja seljasirutuspaus

Kolmas teemaplokk: piirideta ruum ehk digipärand
Modereerib: Tiina Vint

15:45-16.15 Dr Jenny Kidd  ettekanne "Digipärandi järelelu" (ettekanne on inglise keeles)

16.15-17.15 Arutelupaneel: Digitaalsed ja hübriidsed ruumid seovad füüsilise muuseumi tehisaru, suurandmete ja kogudest lähtuvate andmepraktikatega. See avab uusi võimalusi, kuid nõuab samal ajal teadlikku juhtimist, kriitilist vastutust ja praktilist tegutsemist. Arutlevad Pille Runnel, Vahur Puik ja Krister Kruusmaa.

29. septembri kava

Neljas teemaplokk: muuseum kui ruumiline tegija
Modereerib: Joanna Hoffmann

10.00-10.30 Mart Kalmu ettekanne "Kui unistused täituvad… Eesti muuseumiarhitektuuri ajaloost"

11.30-12.30 Arutelupaneel: füüsiline ruum hõlmab muuseumide arhitektuurseid lahendusi, hoonete ja inimeste muutuvat suhet ning küsimust, kuidas muuseumid vastavad muutunud linnakeskkondadele, elurikkuse vajadustele ja külastajate ootustele. Samal ajal kujundavad muuseumid ka piirkonna laiemat arengut, mõjutades turismi, ettevõtlust, kinnisvara ja urbanistlikku identiteeti. Arutlevad Agnes Aljas, Iiris Tähti Toom, Evelin Ehandi, Siiri Valner.

12.30-12.40 Kultuuriministeeriumi lõpusõna

Toimetaja: Kaspar Viilup

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