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Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajaauhinna pälvis Leena Tomasberg

Kirjandus
Leena Tomasberg
Leena Tomasberg Autor/allikas: Kris Moor
Kirjandus

Tänavu anti 12. korda välja Edvin ja Lembe Hiedeli nimeline toimetajaauhind, seekordne laureaat on tõlkija ja toimetaja Leena Tomasberg.

Leena Tomasberg (1965) on vahendanud prantsuse keelest eesti keelde nii ilukirjandust kui ka filosoofilisi tekste. Tema kõige värskemad tõlke- ja toimetajatööd on Jean-Jacques Rousseau "Pihtimused" (tlk Kristiina Ross, 2026), Carolina Pihelga luulekogu "Ikka veel" (2025) ning Indrek Koffi ja Olena Londoni graafiline romaan "Ära oota midagi" (2025).

Tomasberg alustas keeletoimetamist vabakutselisena, töötas aastatel 2016–2021 kirjastuses Varrak koosseisulise toimetajana ja kannab alates 2021. aasta kevadest hoolt ajakirja Looming heakeele eest.

Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajaauhinna eesmärk on juhtida tähelepanu toimetaja rollile ilukirjandusliku või filosoofilise teksti keelelisel ja sisulisel õnnestumisel ning tõsta esile teenekaid toimetajaid. Auhind antakse pikaajalise silmapaistva toimetamistöö eest. Auhinna on varem pälvinud Maiga Varik, Triin Kaalep, Anu Saluäär-Kall, Linda Targo, Asta Põldmäe, Kajar Pruul, Mart Orav, Krista Mõisnik, Terje Kuusik, Siiri Ombler ja Katrin Kern.

Toimetajaauhinna žüriisse kuulusid Katrin Kern, Mari Laan, Anu Saluäär-Kall ja Pille-Riin Larm (esimees).

Toimetaja: Kaspar Viilup

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