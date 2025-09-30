X!

Edvin ja Lembe Hiedeli preemia laureaat: hea toimetaja jääbki nähtamatuks

Foto: "Aktuaalne kaamera"/ERR
Teisipäeval anti üle Edvin Ja Lembe Hiedeli nimeline toimetajaauhind, mille pälvis tänavu toimetaja Katrin Kern. Kerni sõnul jääb hea toimetaja tekstis nähtamatuks.

Katrin Kern on tõlkija, toimetaja ja Tartu Ülikooli õppejõud, kes on toimetanud üle saja raamatu ning koostanud toimetamise, õigekeelsuse ja hea stiili õpikuid ja õppevahendeid. Auhinnaga vääristatakse toimetajate panust tekstide keelelisel ja sisulisel õnnestumisel.  

"Hea toimetaja puhul jääbki natukene nähtamatuks, temaga hakatakse õiendama kui midagi justkui puudu on või on viltu läinud. Aga kui kõik on suurepäraselt tehtud, siis on kõik lõpuks rahul. Nii autor, tõlkija kui ka lugeja," leidis Kern.

"Kasutades legendaarse õppejõu Ellen Uuspõllu sõnu, siis toimetaja saavutab minimaalsete parandustega maksimaalse tulemuse," lisas ta.

"Oleks hea, kui autorid vaataksid toimetajale mitte kui kurjale olendile, kes nende vigu taga ajab, vaid kellelegi, kes teab võib-olla millestki midagi rohkem või on millegagi kokku puutunud. Ega me enne ei tea, mida inimesed oma peas teavad, kui me nende käest ei küsi, nendega ei suhtle. Nii et toimetamine on ka suhtlemine," tõdes Kern.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

