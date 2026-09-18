Riivo Jõgi: püüame leida viiplejatele sobiva viisi laulupeol osalemiseks

Sel nädalal anti avapauk 2028. aasta suvel toimuvatele XIV noorte laulu- ja tantsupeole ning XXIX üldlaulu- ja XXII tantsupeole. Üldlaulupeo kunstiline juht Riivo Jõgi rääkis "Vikerhommikus", et oodata on mõnda muutust ning käivad kohtumised ka viiplejatele sobiva lahenduse leidmiseks.

2028. aasta pidu on lausa poolteist nädalat pikk: kestab 30. juunist 9. juulini. "See tuleneb koroonapandeemiast. Otsustasime panna kaks pidu, noortepeotraditsiooni ja üldlaulupeotraditsiooni kokku. Seetõttu on pidu ka märkimisväärselt pikem, kui ta on varasemalt olnud," rääkis Jõgi.

Pidu kannab nimi "Olemise viis". "See pealkiri peo mõttele on valitud just selleks, et see oleks mitmetähenduslik ja filosoofiline. Üks selle mõte võiks olla eestlaseks olemisest ajas. Selline natukene sügavam tagamõte ka sinna juurde," sõnas Jõgi.

"Ideekavandit kirjutades lähtusin suuresti ajast ehk sellest, millised me oleme olnud minevikus, millised oleme praegu ja mida jätame oma tulevastele põlvedele. Laulupidu kestab kolmel päeval reedest pühapäevani. Varasemalt on see toimunud laupäeval ja pühapäeval. Läbi kolme päeva tundus läbi aja kulgemine inspireeriv ja kütkestav idee," tõdes Jõgi.

Jõgi usub, et seekord pühapäevast kontserti suure hooga teistest varem välja ei müüda. "Kõik need päevad on nii eriilmelised. Reedel on ühislaulmine, laupäeval on laulukaare all täiskasvanute liigid koos puhkpilliorkestritega ja pühapäeval on lasteliigid. Päris lõpu ühendkooriks tulevad juurde ka need, kes eelmistel päevadel esinesid," selgitas Jõgi.

Jõgi tõi välja, et laulupeole pääsemine eeldab suurt tööd. "Aga ma ütleks isegi, et lõpuks saavad laulupeole tulla kõik. Iseäranis on küsimus selles, kes pääsevad laulukaare alla ja kes kuulavad. Ka laulupeo kuulamises, kohapeal olemises on väga suur võlu. Teinekord ongi toredam kuulata seda, mida kaare alt pakutakse," leidis Jõgi.

Jõgi märkis, et viiplejate kooridega on korraldajatel olnud kohtumisi, mis jätkuvad ka sügisel. "Püüame leida neile sobiva viisi, kuidas nad saavad laulupeol osaleda," märkis Jõgi.

Muudatustena toob Jõgi välja veel segakooride ja noorte segakooride lahutamise, neidude- ja naiskooride lahutamise. "Kuna ma rohkem orkestriinimene olen ja püüan nendele asjadele ka tähelepanu pöörata, siis mõne viimase peoga võrreldes on teisiti see, et reedesel päeval kasutame saateorkestris puhkpilliorkestrit. Laupäeval ja pühapäeval sümfooniaorkestrit. Koguneb ka tore laste ühendkoor, mida varem pole tehtud. Sinna kuuluvad poistekoorid, mudilaskoorid ja lastekoorid," rääkis Jõgi.