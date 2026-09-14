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Helena-Mariana Reimann: rahvatants on nagu pisik, mis tuleb kallal ja enam sellest lahti ei saa

Laulu- ja tantsupidu
Helena-Mariana Reimann
Helena-Mariana Reimann Autor/allikas: Riina Varol
Laulu- ja tantsupidu

14. septembril anti Tallinna raekojas üle tänavune Ullo Toomi nimeline rahvatantsustipendium, mille pälvis tantsujuht, tantsude autor ja lavastaja Helena-Mariana Reimann. ERR-ile antud intervjuus ütles ta, et Eesti rahvatants on praegu väga heas seisus.

Reimann ütles, et Ullo Toomi stipendium on rahvatantsuvaldkonnas väga suur tunnustus. "Ma olen väga rõõmus, et see mulle osaks sai, sest Ullo Toomi on üks inimene, kes ei jätnud meile lihtsalt tantse, sest ta andis meile mõtte ja traditsiooni, mida tuleb hoida ning järgmistele põlvkondadele edasi anda," sõnas ta.

"Praegu saab öelda, et Eesti rahvatants on väga heas seisus, see nakkus levib väga hästi, mulle meeldib öelda, et see on nagu batsill, kui see pisik sisse tuleb, siis enam lahti ei saa," rõhutas ta ja tõi välja, et tal endal on tantsijad, kes tulid ainult üheks tantsupeoks kokku, kes tantsivad nüüdseks juba viimased 10 aastat koos.

"Mulle nii meeldib rahvatantsuga tegeleda, mulle meeldib tants, mulle meeldib meie Eesti tants, mulle meeldib luua neid koreograafiaid imelistele Eesti muusikapaladele, mis lihtsalt kutsuvad looma teinekord," nentis ta ja rõhutas, et igal hooajal toimub midagi põnevat. "Näiteks praegu valmistame ühte näidisvideot uue tantsupeo jaoks, kohe läheb lahti ka uue laulu- ja tantsupeo registreerimine, selles mõttes on vaja harjutada palju ja tegevust jätkub küll."

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