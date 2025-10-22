Algas 2028. aasta rahvamuusikapeo loomingulise juhi konkurss

Eesti laulu- ja tantsupeo sihtasutus kuulutas välja avaliku konkursi XIV noorte laulu- ja tantsupeo ning XXIX üldlaulu- ja XXII üldtantsupeo raames toimuvale rahvamuusikapeo loomingulise juhi leidmiseks.

Rahvamuusikapeo loominguliseks juhiks kandideerijalt eeldatakse muusikalist kõrgharidust, kasuks tuleb töökogemus rahvamuusikakollektiivi juhendajana. Samuti on kandideerimise eelduseks varasem osalemine üld- või noortepeo raames toimunud rahvamuusikapeo loomingulises toimkonnas või kogemus mõne üle-eestilise muusikasündmuse loomingulise juhina väljaspool laulu- ja tantsupeo protsessi.

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada oma visioon rahvamuusikapeost ja sellest, kuidas kogu ettevalmistusprotsess suunab rahvamuusika valdkonna üldist arengut. Samuti palutakse kirjeldada repertuaari valiku põhimõtteid, nimetada pilliliigid, mida soovitakse kaasata, ning anda ülevaade oma kunstilisest vaatest.

Konkursitööde laekumise tähtaeg on 20. november 2025. Konkursi tingimused leiab Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA kodulehelt.

XIV noorte laulu- ja tantsupidu ning XXIX üldlaulu- ja XXII üldtantsupidu toimub 1.–9. juulil 2028 Tallinnas. Laulupeo kunstiline juht on Riivo Jõgi, tantsupeo pealavastaja on Kadri Tiis.