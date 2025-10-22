X!

Algas 2028. aasta rahvamuusikapeo loomingulise juhi konkurss

Laulu- ja tantsupidu
Rahvamuusikapidu
Rahvamuusikapidu "Iseoma" Autor/allikas: Ken Mürk / ERR
Laulu- ja tantsupidu

Eesti laulu- ja tantsupeo sihtasutus kuulutas välja avaliku konkursi XIV noorte laulu- ja tantsupeo ning XXIX üldlaulu- ja XXII üldtantsupeo raames toimuvale rahvamuusikapeo loomingulise juhi leidmiseks.

Rahvamuusikapeo loominguliseks juhiks kandideerijalt eeldatakse muusikalist kõrgharidust, kasuks tuleb töökogemus rahvamuusikakollektiivi juhendajana. Samuti on kandideerimise eelduseks varasem osalemine üld- või noortepeo raames toimunud rahvamuusikapeo loomingulises toimkonnas või kogemus mõne üle-eestilise muusikasündmuse loomingulise juhina väljaspool laulu- ja tantsupeo protsessi. 

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada oma visioon rahvamuusikapeost ja sellest, kuidas kogu ettevalmistusprotsess suunab rahvamuusika valdkonna üldist arengut. Samuti palutakse kirjeldada repertuaari valiku põhimõtteid, nimetada pilliliigid, mida soovitakse kaasata, ning anda ülevaade oma kunstilisest vaatest. 

Konkursitööde laekumise tähtaeg on 20. november 2025. Konkursi tingimused leiab Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA kodulehelt.

XIV noorte laulu- ja tantsupidu ning XXIX üldlaulu- ja XXII üldtantsupidu toimub 1.–9. juulil 2028 Tallinnas. Laulupeo kunstiline juht on Riivo Jõgi, tantsupeo pealavastaja on Kadri Tiis.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

INTERVJUUD LAULU- ja TANTSUPEOLT

LAULUPEO GALERIID

SAATESARI "MINU PIDU"

VII END LAULUPEO LAINELE

NOPPEID LAULUPEOLISTEST

KUULA JÄRELE

PORTREEFILM LYDIA RAHULAST

Mälestustesari "Minu laulupeo lugu"

VÄRSKED UUDISED

10:09

Algas 2028. aasta rahvamuusikapeo loomingulise juhi konkurss

14.09

Galerii: Ülle Feršel pälvis Ullo Toomi rahvatantsustipendiumi

29.07

Aurora Ruus: laulupidu – kas ikkagi südame- või moeasi?

11.07

Heli Jürgenson: järgmised dirigendid sirguvad mudilaskooridest

10.07

ETV peatoimetaja Urmas Oru: laulupeo ettevalmistused kestavad terve aasta

10.07

Sada tabamust: ERR-i fotograafide eredaimad hetked laulu- ja tantsupeost

09.07

Laulu- ja tantsupeo teleülekannetest sai osa pea pool miljonit inimest

09.07

Laulupeo dirigendidebüüdi teinud Ode Pürg: see oli muusikaliselt mu elu ägedaim hetk

08.07

Galerii: laulu- ja tantsupidu ERR-i kaamerate kõrvalt vaadatuna

08.07

Porise lauluväljaku taastamiseks on esimesed mururullid juba teele saadetud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo