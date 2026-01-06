X!

Tartu raudteejaama ootesaalis avatud fotonäitus meenutab tantsupeo hetki

Tantsupeo-teemaline fotonäitus on avatud Tartu ajaloolise vaksalihoone ootesaalis
Tantsupeo-teemaline fotonäitus on avatud Tartu ajaloolise vaksalihoone ootesaalis Autor/allikas: Fotoakadeemia/Salibar
Tartu raudteejaama ootesaalis saab tutvuda väikese näitusega tantsupeo hetkedest, nii nagu neid nägid fotograafid Kaupo Kalda, Sven Zacek ja Rein Leib.

Näituse kuraator Tiina Tuul, kes ka ise tantsupeol fotograafina osales, ütles, et idee fotodest näitus teha tuli juba vahetult peale pidu. Kuna tantsupidu puudutab paljusid, soovis Tuul jäädvustatud hetked igapäevaelu keskele tuua, et peofotod ei jääks pelgalt piltideks internetis.

"Üldvaated on valitud sellepärast, et oleme mõelnud tantsijate peale, et kui tantsija on platsil, siis ta peamiselt näeb enda numbri kohta ja seda väikest mustrit, mida ta tantsib. Aga et näidata talle, mis imeline kõik tuleb kokku sellest, millega ta on aastaid tööd teinud. Mõned tööd näitavad eriti hästi välja, mis tunne on, kui sul on üksteist tuhat tantsijat platsi peal. Seda saab üldplaanidega kõige paremini näidata," ütles näituse kuraator Tiina Tuul.

Tantsupeo-teemaline fotonäitus on avatud Tartu ajaloolise vaksalihoone ootesaalis (Vaksali tn 6).

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

