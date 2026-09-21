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Eesti kaastoodetud jõuluõuduskomöödia "Punased jõulud" esilinastus Ameerikas

Film
„Punased jõulud“
„Punased jõulud“ Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Eesti kaastoodetud ja Eestis filmitud Soome jõuluõuduskomöödia "Punased jõulud" esilinastus USA suurimal žanrifilmide festivali Fantastic Fest võistlusprogrammis Horror Competition. Ilja Rautsi lavastatud verine jõulufilm jõuab Eesti kinodesse 27. novembril.

"Punased jõulud" viib vaataja Soome, kus 16-aastane Johanna unistab "Twilighti"-laadsest salapärasest vampiirprintsist. Selle asemel kohtub ta 49-aastase Marttiga – kiilaneva ja õllekõhuga vampiiriga, kes tõmbab jõuluvana kostüümi selga selleks, et inimeste kodudesse pääseda ja seal terveid perekondi nahka pista. Kui nende teed jõuluõhtul ristuvad, tundub Johannale esialgu, et tema sünge muinasjutt ongi tõeks saanud. Romantika asemel ootab teda aga verine jõuluöö.

Filmi stsenarist ja režissöör Ilja Rautsi on žanrifilmide publikule tuttav muu hulgas Soome õudusfilmi "Hatching" ("Pahanhautoja") ja tänavu HÕFF-i avanud "Öölapse" kaasstsenaristina. "Punastes jõuludes" astuvad teiste seas üles Hannu-Pekka Björkman, Tommi Korpela, Jussi Vatanen ja Krista Kosonen.

"Punased jõulud" Autor/allikas: Kaader filmist

Maailmaesilinastuse eel teatas AMC Networksile kuuluv Shudder, üks maailma juhtivaid õudusfilmidele keskendunud voogedastusplatvorme, et on omandanud "Red Snow'" levitamisõigused. Shudderi omandamis- ja tootmisjuht Emily Gotto nimetas filmi pööraseks ja originaalseks žanrikino näiteks ning kirjeldas seda naljaka, verise ja ootamatusi täis jõuluõudusunenäona.

"Punased jõulud" on Soome, Eesti ja Rootsi koostööfilm, mis võeti üles Eestis. Filmi peatootja on Soome produktsioonifirma Bufo ning produtsendid Misha Jaari ja Mark Lwoff. Eesti kaastootja on Ivo Felt Allfilmist ning Rootsi kaastootja Peter Krupenin HOBABist.

Filmi Eesti meeskonda kuuluvad kunstnik Tiiu-Ann Pello, kostüümikunstnik Jaanus Vahtra ja grimmikunstnik Gristina Pahmann. Rohkete visuaalefektidega filmi kaasprodutsent on Heiki Luts stuudiost FrostFX ning tegevprodutsent Johanna Trass.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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