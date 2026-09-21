Pantokraator avaldas William Shakespeare'i sonettidele loodud albumi

"Progressiivne rock ei ole taustamuusika. See avaneb kuulajale ajapikku ning iga kuulamisega võib leida mõne uue detaili, motiivi või seose. Shakespeare'i sonettidega on samamoodi – inimkond on neid surematuid ridu lugenud üle neljasaja aasta, kuid nende kihte, alltekste ja vastuolusid saab ikka uuesti avastada," ütles Pantokraatori asutajaliige ja albumi produtsent Erik Sakkov. "Armastus, iha, vananemine, truudus, reetmine, ilu, maine, surm ja inimese vajadus teise inimese järele on Shakespeare'i tekstide läbivad teemad, mis täna on sama aktuaalsed kui tema eluajal ning suhestuvad suurepäraselt ka rock-muusikaga."

Pantokraatori jaoks ei ole Shakespeare uus avastus. Ansambli esimesed katsed ühendada kuulsaid sonette rock-muusikaga sündisid juba 1984. aastal, mil bänd tutvus nende maailmaga Harald Rajametsa eestikeelsete tõlgete kaudu ning sonette loeti ette ka kontserdil. Sonetid 127 ja 129 said viisi 1989. aastal. Aastakümneid hiljem pöördus Pantokraator nende tekstide juurde tagasi ning kunagisest ideest kujunes terviklik album.

Erik Sakkovi sõnul on "William Shakespeare'i sonetid" ka maailma muusikapildis haruldane album, sest Shakespeare'i sonette on rock-muusikaga ühendatud üllatavalt vähe ning terviklikke sonettidele rajatud rock-albumeid peaaegu ei leidugi. "Pantokraator plaanib albumi 2028. aastal välja anda ka originaalkeeles, suunates selle eelkõige Inglise ning hiljem ka Hollandi, Itaalia, Jaapani ja Poola progressiivse rock'i kuulajatele," kinnitas Sakkov.

"William Shakespeare'i sonetid" on Pantokraatori albumitriloogia teine osa. Triloogia algas 2025. aastal ilmunud albumiga "Déjà vu". Sarja lõpetab 2027. aasta sügisel ilmuv album "Eesti", mis toob Pantokraatori tagasi Eestit kirjeldava luule juurde.