Kumus toimub Kersti Uibo autoriõhtu

Kohtumine 22. septembril 70-aastaseks saava Uiboga leiab aset kolmapäeval, 23. septembril kell 18 Kumu auditooriumis, kus koos autori kommentaaridega jõuavad ekraanile filmid "Evaldimaa" ja "Emakivi".

Oma usalduslikul suhtel põhinevates pealetükkimatutes jäädvustustes otsib Uibo autorina ikka ja jälle lihtsat inimlikku puudutust. Aeg voolab neis aeglaselt ja mõtlikult, pilt ei kujuta üksnes konkreetset tegevust või tegelikkust, vaid viitab üksiti millelegi, mis seisab sellest kõrgemal.

1994. aastal valminud "Evaldimaa" portreteerib teoloog Evald Saagi ja tema abikaasat Emiliet – see Inglise rahvusliku filmi- ja telekooli üliõpilasena valminud soe ja südamlik linateos tõi autorile ühtlasi esimese suurema tunnustuse, Pärnu dokumentaalfilmide festivali grand prix.

Tema viimane film, 2019. aastal valminud "Emakivi" on aga sõnatu mõtisklus juurtest ja olemisest, mida sümboliseerib tuhandeid aastaid tagasi siia jõudnud rändrahn.

Kersti Uiboga vestleb anglikaani preester Stephen Knowers.