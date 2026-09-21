Kontserttuuri päevik | 100 aasta juubelit tähistav ERSO alustas Lõuna-Korea tuuri võimsalt

Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri 100. juubelihooaeg algas võimsalt: 17.– 24. septembrini on orkester koos oma peadirigendi Olari Eltsiga turneel Lõuna-Koreas. Esinetakse selle maa kolmes suures kontserdikohas Daegus, Bucheonis ja pealinnas Soulis. Aasia maad – Hiina, Lõuna-Korea ja Jaapan – on praegu klassikalise muusika kõige suuremad ja ihaldatumad sihtpunktid. Eriti kiirelt on arenenud just Lõuna-Korea, mida tõendab modernsete kontserdimajade rohkus ja prestiižsete konkursside võitjad. ERSO kutsumine sinna turneele annab tunnistust meie rahvusorkestri mainest ja kõrgest tasemest.

Esimese kontserdi andis ERSO 19. septembril Lõuna-Korea ühe suurema linna Daegu kontserdimajas. Saal, kuhu mahub 1284 inimest, oli pilgeni täis. Kontsert oli osa seal toimuvast esinduslikust World Orchestra Festivalist, kus esinenud ka näiteks põhjanaabrite Helsingi Linnaorkester, dirigent Jukka-Pekka Saraste ja lõunakorealasest Sibeliuse konkursi võitja.

ERSO kavas kõlasid Tõnu Kõrvitsa "Hümnid virmalistele", Schumanni klaverikontsert a-moll ja Beethoveni tuntuim, 5. sümfoonia. Meie rahvusorkestri tõmbenumbriks on ka turnee solist, Lõuna-Korea staarpianist Yekwon Sunwoo, maailma esikolmikusse kuuluva Cliburni konkursi esimene lõunakorealasest võitja.

Daegus sõlmis ERSO direktor Kristjan Hallik ka koostöölepingu ERSO ja Daegu sümfooniaorkestri vahel. Daegu orkestrit on oodata meile esinema juba järgmisel aastal. Daegu kontserdimaja korraldusjuht Jinwoo Kim märkis, et koostöö sai teoks, kuna Daegu ja Tallinn on mõlemad UNESCO muusikalinnad ja ütles, et neil on ülimalt hea meel, et saavad Eestisse tulla, tutvustada oma muusikat ning õppida muusika kaudu mõistma Tallinna ja Daegu vahelisi kultuurierinevusi.

Teine kontsert toimus Souli suures eeslinnas Bucheonis, kus on hetkel üks Lõuna-Korea parimaid ja uuemaid kontserdisaale. 2023. aastal valminud kontserdimaja saalis on 1450 kohta. Lava on märkimisväärse nn amfiteatri asetusega, mis lisab orkestri kõlale väga palju juurde ning koos saali suurepärase akustikaga andis erakordse kõlalise tulemuse. Seda kõlapilti kohapeal kuulnuna on kahju, et Eestis selliseid võimalusi siiani ei ole.

Lõuna-Korea publik külvas mõlemas kontserdipaigas meie orkestri ja oma pianistist staari aplausidega üle. Orkester andis ka mitu lisapala: kõlas Schumanni "Abendlied" ERSO kontsertmeistri Triin Ruubeli kõrgetasemelisel soleerimisel, seejärel mängis orkester Brahmsi temperamentset "Ungari tantsu" nr 6. Publikuga suhelnud peadirigent Olari Elts sai humoorikate repliikidega ka Lõuna-Korea publiku naerma ning järjest tulisemalt kaasa elama.

Tuur jätkub pealinna Souli kõige esinduslikumas kontserdikohas Soul Arts Center. Turnee mänedžer agentuurist IMG Artists Vanessa Tsoi kommenteeris, et kontserdireis sai teoks tänu isiklikele sidemetele Olari Eltsiga ning ühtlasi seoses orkestri 100. sünnipäevaga. Kohaliku korraldusega tegeleb suur Lõuna-Korea kontsern MastMedia, kes on spetsialiseerunud maailmatasemel klassikalise muusika artistide esindamisele, meelelahutusürituste organiseerimisele ja kontsertide korraldamisele.