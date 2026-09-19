Von Krahl ühendab 34. hooajal esimest korda jõud Eesti Draamateatriga

"Andsime oma 34. hooaja avapaugu Triin Ruumeti kõneainet tekitanud reality show'ga ja jätkame sama hooga. Ühe või teise nurga alt maadlevad reaalsusega ka hooaja järgmised lavastused. Kas teater vahendab reaalsust või loob selle igal õhtul oma tingimustel uuesti ja kas peale aplausi on võimalik neil enam vahet teha? Kas teater on reaalsuse realiseerimiskeskus – kurat seda teab, menetleme...," rääkis teatri hooaja esitlusel Von Krahli kunstiline juht Juhan Ulfsak.

Novembris astuvad Krahli väikeses saalis publiku ette etenduskunstnik Mart Kangro ja värske presidendi noore kultuuritegelase preemia laureaat Priit Põldma. Nende lavastus "Paroodia" on kahe põlvkonna uurimus identiteedist, kontekstist ja sellest, kuidas kuulajaskond muudab seda, mida ja kuidas me räägime. Esietendus toimub 6. novembril.

Detsembri alguses esietendub aga Ingomar Vihmari autorilavastus "See ei ole nii (nagu teile paistab)". Tegemist on pihtimusliku sissevaatega teatri ja elu mõttesse ning mõttetusse. See on lugu näitlejatest, lavastajatest, tavalistest inimestest ja Jumalast. Lavale astuvad Von Krahli trupp, Mari Abel, Ester Kuntu ja Juhan Ulfsak. Vihmari uuslavastus esietendub 2. detsembril.

Uue aasta alguses on oodata Von Krahlis uuslavastusi nii Liisa Saaremäelilt ja Kristel Zimmerilt, Von Krahli trupi poistelt kui ka 2025. aasta parima tantsuetenduse lavastajalt Elle Viieselt.

Lisaks ühendab esmakordselt Von Krahli Teater jõud ka Draamateatriga ning oodata on koostöölavastust Juhan Ulfsakilt, Eero Epnerilt ja Mart Kangrolt, mis räägib lugusid ruumis, kus miski pole enam endine ja kõik on veel rohkem samamoodi kui kunagi varem.

Tegevust jätkab ka Von Krahli baari muusikaprogramm ning oktoobrist alustab kord kuus arhitektuurimälumäng "Arhivoor", mida korraldab Eesti Arhitektide Liit. 10. kuni 18. novembrini võtab Krahli baari üle PÖFF Shorts, näidates s üheksa päeva jooksul ära kümnetes eri žanrites lühi- ja animafilme.

Enne tähistatakse aga 31. oktoobril Von Krahli teatri 34. sünnipäeva kaheksatunnise kestvusaktsiooniga "Jumalaga, Jussike!" ning kontsertidega bändidel I Am Bob, Vigri ja Volta.