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Maaelu uudishimukeskuses avati näitus "Milleks mulle muld?"

Kunst
Maaelu uudishimukeskus (MUHK)
Maaelu uudishimukeskus (MUHK) Autor/allikas: Anna Mishina/Raadio 4
Kunst

Tuleviku põllumajandus ei tähenda enam üksnes atru ja labidaid, vaid ka droone ja tehisaru. Kuidas seda kõike lastele ja peredele selgitada, näitab Maaelu uudishimukeskuse püsinäitus.

Ülenurmel avatud näitus "Milleks mulle muld?" viib külastaja otse maapõue elurikkuse keskele. Maa all toimuvast sõltub see, mis meie taldrikule jõuab.

"Seda on nimetatud lausa metsade internetiks, et tegelikult taimed on üksteisega seotud ja tõepoolest saadavad üksteisele ka signaale. Läbi juurte ja seeneniidistiku tõepoolest hoiatatakse naabertaimi, kui tuleb mõni röövik lehti sööma või kui on oodata kuivust või kui tõmmatakse mõni sõber kaalikas mullast välja," sõnas näituse kuraator Sandra Lääne.

Kõige vahetuma kogemuse saavad lapsed, kelle jaoks on näitusel rohkelt avastamist.

"Seda prinditud liha tahaks küll proovida. See näeb nii maitsev välja," lausus Kuuste kooli õpilane Airon, kes uuris näitusel tulevikutoite.

Näitusel pakub harivat vahepala ka traktorisimulatsioon.

"Tegelikult selle traktorimängu tagamõte ei ole mitte see, et ma istun traktorisse ja kukun kärutama, vaid huvi äratamine. Aga võib-olla mõnest lapsest tulevikust saabki maaelu edendaja, saab traktorist, saab põllumees," ütles põllumajandusmuuseumi juht Kadri Valner.

Nutikate põllumasinate kõrval tekib küsimus, mida me üleüldse tulevikus sööma hakkame?

"Kindlasti ei maksa siin karta, et viie aasta pärast me kõik kanaliha asemel ainult kilke sööme. Küll aga on tõepoolest mõned alternatiivid, mis on keskkonnasõbralikumad võib-olla loomsele valgule, mis on inimesele ka tervislikumad ja mida järjest arendatakse ja mis on ka Eesti turule jõudmas," lausus Lääne.

Kuigi tehisintellekt on juba jõudnud põllumajandusse, ei kao vajadus päris inimese järele.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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