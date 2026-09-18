Rannastu: Euroopa loodusfilmide auhindade nominatsioon on suur tunnustus

Eesti, Saksamaa ja Rootsi koostöös valminud loodusfilmi juures on keskse loomingulise jõuna tegutsenud just Eesti autorid: filmi produtsent ja kaasrežissöör on Katri Rannastu, peaoperaator, kes kahe ja poole aasta jooksul Skandinaavias polaarrebast jälgis, on Joosep Matjus.

"Kõigepealt kutsus meid Saksa ja Rootsi koostööpartner, kuna nad olid meie filme näinud ja neile meeldis see, mis me olime eelnevalt teinud. Nad kutsusid meid siis, kui projekt oli arenduses ja hakkasime koostööd tegema," rääkis kaasrežissöör Katri Rannastu.

Filmi keskmes on noor emane polaarrebane, kelle teekond algab Põhja-Skandinaavia tundrast ja viib ta üle mägede Barentsi mere rannikule. Rootsis ja Norras on alles jäänud vaid umbes 600 polaarrebast ning Joosep Matjuse sõnul omaette katsumus juba jõuda paikadesse, kus rebased üldse elutsevad.

"Algselt pandi meile ette, et me ei tohi minna polaarrebasele lähemale kui 300 meetrit, siis me hakkasime kaeblema, et me ei saa nii filmi teha, kui peame nii kaugel olema. Siis tehti väike leevendus, saime 200 meetri peale. Pidi arvestama ka sellega, et nendel aladel, kus polaarrebased elavad, tegutsevad saami kogukonnad, kes kasvatavad põhjapõtru," kirjeldas Matjus.

"Polaarrebane Njálla" pälvis Euroopa loodusfilmide auhindade nominatsiooni, auhinna võitja selgub tuleva aasta veebruaris Hamburgis.

"See festival ei ole väga kaua kestnud, see on kolmas kord alles, aga see on Euroopas eriline festival, kuna Euroopas pole sellist festivali, mis keskendub just Euroopa loodusfilmitegijatele ja loodusfilmidele. Sinna saadavad kõik riigid oma parimad tööd ja see on selles mõttes meie jaoks väga suur tunnustus, et olla kolme nominendi hulgas, see on meie jaoks suur au," ütles Rannastu.

Eesti kinolevisse jõuab "Polaarrebane Njálla" detsembris.