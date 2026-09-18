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Saaremaal avati traditsiooniline kohalikele kunstnikele mõeldud konkurssnäitus

kultuur
Foto: kuvatõmmis
kultuur

Saaremaal on juba 1983. aastast hoitud kohalikele kunstnikele mõeldud kunstikonkursi traditsiooni. Viimased korrad on see toimunud iga kahe aasta tagant. Reedel avatigi järjekordne konkurssnäitus, kus on väljas 30 kunstniku looming.

"Siin on skulptuuri, tekstiili, keraamikat, maali, fotot, aga maal muidugi domineerib. Loodus on alati Saaremaa kunstinäitustel esindatud ja kui eelmisel näitusel oli huvitaval kombel väga palju ka inimesi, perekonnaliikmeid, siis sel aastal näeme neid vähe," tutvustas Kuressaare Kultuurivara kunstikuraator Helena Keskküla.

Kui varasemalt on võidutöö omavalitsuse poolt ka ära ostetud, siis sellest põhimõttest on viimastel aastatel loobutud, vaatamata sellele, et Saaremaa vald omab enam kui 100 teosega kunstikogu.

"Saaremaa valla tulekuga võeti vastu otsus, et enam neid teoseid ei osteta, kuna preemia summa ei pruugi alati olla vastavuses teose hinnaga," selgitas Keskküla.

Võitja, publiku lemmikud ja eripreemiate saajad kuulutatakse välja 23. oktoobril.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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