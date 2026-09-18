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Galerii: mahukas ühisnäitus tutvustab Eesti kunstnikele olulisi teemasid

Kunst
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31 pilti
Kunst

Neljapäeval avati Haus galeriis näitus "Kunstniku positsioonilt", Eesti kaasaegsete kunstnike suurnäitus, millega vormistatakse ühissõnum sellest, mis Eesti kunstnikele antud ajahetkel oluline on.

Näitusel avatakse dialoog kunsti ja publiku vahel teemadel, mida meie kunstnikud ise fookusesse tõstavad peegeldamaks tänase aegruumi olemust. Ühisnäitusest plaanitakse kujundada iga-aastane traditsioon.

Näitus koostati konkursi korras. Kunstnikel paluti galeriile esitada üks kuni kolm kõige uuemast loomingust pärit teost, mis esindaksid nende jaoks midagi tähendusrikast, mõnd rõhutamist väärivat isiklikku või maailmavaatelist seisukohta. Teosed ei tohtinud olla varem näitustel eksponeeritud. Samuti paluti kunstnikel oma töid antud kontekstis mõne lausega avada.

Käesoleva näituse idee tugineb galerii pikaajalisel kogemusel ja veendumusel, et kunst kaardistab meie emotsionaalset ajalugu ning peegeldab ühiskonnas toimuvat läbi iga kunstniku isikliku, kuid üldistusvõimelise pilgu.

Valminud näitusel on eksponeeritud ligi 60 teost enam kui 40 professionaalselt Eesti kunstnikult erinevatest põlvkondadest.

Näitusel osalevad: Indrek  Aava, Liisa Addi, Vano Allsalu, Siim-Tanel Annus, Jaan Elken, Krete Erlenhein, Henrik Esse, Mari Frühling, Mauri Gross, Jenny Grönholm, Mirjam Hinn, Kaspar Hommuk, Henrik Hürden, Liisa Jugapuu, Kristjan Juusu, Virge Jõekalda, Markus Kasemaa, Katrin Kelpman, Margus Kontus, Paul Kormašov, Karel Korp, Mario Kroon, Ana Kurist, Gerth Kuusk, Anna Kõuhkna, August Künnapu, Vilen Künnapu, Laurentsius, Martin Luts, Jüri Mildeberg, Katariin Mudist, Liisa Mudist, Maarit Murka, Marju Must, Marko Mäetamm, Tõnu Noorits, Mall Nukke, Anne Parmasto, Sirje Petersen, Anna-Liisa Pihlap, Juss Piho, Tiit Pääsuke, Tarmo Roosimölder, Mari Roosvalt, Uno Roosvalt, Ahti Sepsivart, Regina-Mareta Soonsein, Külli Suitso, Imat Suumann,  Einar Vene, Valeri Vinogradov.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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