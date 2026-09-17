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Music Estonia uus juht: tahan kõigiga maha istuda ja eesmärkidest rääkida

Muusika
Foto: Kristjan Taal
Muusika

Music Estonia uus juht Tõnn Kuuli esimene eesmärk on organisatsiooni kuuluvate ettevõtetega maha istuda ja teha selgeks, mis nende ootused talle ja Music Estoniale on.

Novembri alguses alustab Music Estonia uue juhina tööd Tõnn Kuuli. Music Estonia on muusikaettevõtete esindusorganisatsioon, arenduskeskus ja ekspordikontor, mis ühendab üle saja liikme.

"Kindlasti saab olema põnev, natukene kõhus keerab, aga ma arvan, et see on iga sellise natukene mugavustsoonist väljaastumise õige tunnus," tunnistas Kuuli "R2 hommikus".

Kuuli esimene plaan juhina on ära kuulata organisatsiooni liikmed. "Mulle meeldib mõelda, et mul on üle saja tööandja, pluss erinevad huvigrupid, kes seda organisatsiooni elus hoiavad. Ma tahaks kõikide nendega korra maha istuda ja rääkida, mis on nende ootus ja eesmärk ning siis hakata päris plaane tegema." 

Ühe olulise fookuspunktina tõi ta välja muusikaekspordi. "Ma näen, et see on tõsist tööd tegev organisatsioon, mis hoolitseb selle eest, et kõik muusikud ja muusikaettevõtjad, kellel on huvi endal päriselt kuskile välismaale laieneda, aga võib-olla puuduvad võimalused, neile tekitada need võimalused ja toetada neid selle," avas Kuuli.

Viimasel ajal on palju räägitud sellest, et Eesti kontserdikorraldajad ja kultuuriorganisatsioonid soovivad kultuurisündmuste piletitele madalamat käibemaksu. Ka selle teema päevakorras hoidmist peab Kuuli saabuvate valimiste tuules oluliseks tööks. Tema sõnul aitaks madalam käibemaks turgu mitmekesistada.

"Praegu tunnen, et paljude nii väikeste kui ka suuremate kontserdikorraldustega on see kogu aeg hästi piiri peal, kas üldse saab teha, paljud on tegemise ära lõpetanud ja paljud tulevad kaotustega välja," nentis ta.

"Meil tehakse juba täna väga head tööd – Tallinn Music Week, Live Nation ja paljud suurkorraldajad teevad head tööd ja meile tuuakse maailmatasemel artiste, aga ma tunnen, et see saaks ainult kasvada. Mitte ainult pop- ja tippartistidega, vaid ka nii-öelda väiksemate kogukondadega, olgu see pärimusmuusika või midagi muud."

Oluliseks ülesandeks peab Kuuli ka valdkonnaülese kogukonnatunde tekitamist. "Ma olen eelnevas elus suutnud inimesi ühe laua taha tuua ja loodan, et suudan ka edaspidi. Täna on Kultuuritahe ja sellised liikumised juba ka tekkimas, kus päriselt kõik katuseorganisatsioonid üritavad ühe laua taga olla. Ma olen ikkagi sinisilmne ja optimistlik kõige suhtes," lausus ta.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "R2 hommik", intervjueerisid Bert Järvet ja Jüri Muttika

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