Music Estonia uue juhina alustab tööd Tõnn Kuuli

Tõnn Kuuli on pikaajalise juhtimis-, meedia-, produktsiooni- ja meelelahutusvaldkonna kogemusega tegija, kelle karjääris on olnud oluline koht nii muusikal, üritustel kui ka televisioonil. Ta on töötanud Telia Eestis sotsiaalmeedia ja sisuturunduse valdkonnas ning hiljem televisiooni ja multimeedia valdkonna peaprodutsendina. Viimastel aastatel on Kuuli tegutsenud produtsendina, vastutades teleülekannete (näitena Viljandi pärimusmuusika festival, NOËP staationikontsert, TMW), -sarjade ning erinevate sise- ja väliskommunikatsiooni sündmuste produktsiooni eest.

Muusikavaldkonnas on Kuuli olnud seotud mitmete suuremate sündmuste ja produktsioonidega, nende hulgas festivalid Juu Jääb ja Beach Grind. Muusikaga seob teda ka varasem tegevus klubikultuuris – Kuuli oli läbi ettevõtte Teine Noorus kontserdipaiga klubi Studio käivitaja ja tegevjuht, lisaks on ta tegutsenud aastaid vabakutselise üritusturundajana.

"Music Estonia uue tegevjuhi valikul pidasime oluliseks leida inimene, kes suudaks leida organisatsiooni arenguks uusi võimalusi ning tuua kokku ja kaasata väga erinevaid osapooli. Kuuli puhul veenis meid tema juhtimiskogemus, praktiline ja lahenduskeskne mõtteviis ning väga hea oskus erinevate inimestega kontakti luua," ütles Music Estonia nõukogu esimees Aivar Sirelpuu ja lisas, et Kuuli meedia-, produktsiooni- ja ettevõtlustaust annab talle praktilise sideme kõrval ka laia vaate muusikavaldkonnale."

Kuuli ütles, et tegemist on põneva väljakutsega. "Minu fookuses on kindlasti inimesed, koostöö valdkonnas ja uute sektoriüleste võimaluste leidmine. Ave ning kogu tema tiim on teinud suurepärast tööd seega annan endast parima, et seda head taset ka edaspidi hoida."

Senine tegevjuht Ave Sophia Demelemester jätkab Music Estonia tegevjuhi rollis oktoobri lõpuni. "Mul on väga hea meel anda organisatsiooni juhtimine üle Tõnn Kuulile ning usun, et tema mitmekülgne inimkeskse juhtimise ja koostööde kogemus valdkonnas annab Music Estonia järgmisele arenguetapile uusi vaatenurki. Soovin Tõnnile ja kogu meeskonnale palju jõudu ning jään Music Estonia tegemistele kindlasti kaasa elama."