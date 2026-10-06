EKA tudengid murravad näitustel keraamikaga seotud eelarvamusi

Viimsi Artiumis on korraga avatud kaks uut näitust. Viimsi Kunstikooli galeriis on eksponeeritud suuremõõtmelised keraamilised vormid, mis valmisid EKA keraamikaosakonna esimese kursuse tööna. Näituse eesmärk on murda visa eelarvamus, nagu tähendaks keraamika vaid tasse ja taldrikuid.

Tegelikult pakub see iidne tehnika tänapäeval kõikvõimalikke lähenemisvõimalusi.

"See materjal on miljoneid aastaid vana, väga pika aja jooksul tekkinud ja see kontakt inimese ja iidse materjali vahel on midagi erilist, aga tänapäeval on tõesti neid tehnilisi ja tehnoloogilisi võimalusi hästi palju juurde tulnud, alates rohkem tuntud 3D printimisest, koostööst tehisintellektiga, installatiivsed filmivormid, mis iganes, tegelikult on see piiramatu loominguline põld selle materjaliga," ütles EKA keraamika osakonna juhataja Kaja Altvee.

Ülesanne oli ehitada suur vorm, mis lõpuks küpseb puupõletusahjus. Pakuti aga ka teisi lahendusi.

"Ühel hetkel lasin otseses mõttes lahti tööst, lasin tööl ise hakata ennast muutma, töö pealt on näha, kuidas pealmine kiht portselani on savist hakanud eralduma, ääris tuli ka ära, selle asendasin metalliga. Kõige viimane akt oligi see, et ma istutasin oma kasvatatud puu sisse ja selle töö elu kestab senikaua, kuni puu sinna sisse mahub. Lõpp on see, kui puu saab liiga suureks ja vaas läheb minema," ütles EKA keraamikatudeng Karl Otti.

Lisaks on välja pandud EKA keraamikaosakonna ja PoCo popkunstimuuseumi koostööst sündinud kollektsioon "PoCoEKApop", mille käigus ammutas rühm tudengeid ideid muuseumi kogudest.

Ühe võidutöö autor Lilian Maasik sai inspiratsiooni teostest, mis kujutavad pakendeid.

"Ma hakkasingi mõtlema, et kuidas me näiteks keraamikat pakime, paneme mullikilesse ja teibiga kinni, sest see on väga habras ja õrn. Sealt tekkiski väga ambitsioonikas idee, kuidas ma selle teistsugusesse materjali toon ja sellisest lühiajalisest pakendist midagi ajatut ja pikaajalist teen," ütles EKA keraamikatudeng Lilian Maasik.

EKA keraamikute näitus Viimsi Artiumis ja kunstikooli galeriis on avatud 28. oktoobrini.