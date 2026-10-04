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EKA tundengid kureerivad Poco popkunstimuuseumi uue püsinäituse

Kunst
Popkunsti muuseum Rotermanni kvartalis
Popkunsti muuseum Rotermanni kvartalis Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Kunst

Poco uuendatud püsinäituse ala toob külastajani värsket maailmakunsti koos Eesti popi klassikute ning noorte autoritega. Näituse kureerimise on enda kanda võtnud EKA kunstiteaduste ja visuaalkultuuri magistrandid, kes soovivad esile tuua popkunsti erinevad tahtud.

Uuenenud väljapanekul avaneb maailma ja Eesti popi lugu, kus näitusel on väljas digikunsti maailmapärand, poliitilisest peegeldusest kantud autorid, tänavakunsti hoovused, märgilised dialoogid Eesti ja maailma autorite vahel, koomiksitest lähtunud popkunst, konsumerism ja tarbimisühiskond. 

Erilise rolli saavad  Damien Hirsti uus sari "The Empresses", selle kõrval Ai Weiwei, Barbara Kruger, Takashi Murakami, Shepard Fairey, Banksy, Andy Warholi ja Roy Lichtensteini teosed. Tudengite jaoks oli Poco rikkalikust kollektsioonist valiku tegemine keeruline.

"Näituse kureerimine on looming, mida ei ole võimalik sõnadesse panna. Suures muuseumis mastaapse näituse kureerimine antud ajaaknas on erakordne kogemus ning meil on suur au töötada nii rikkaliku kollektsiooni kallal," rõõmustasid tudengid.

Poco asutaja Linnar Viik tõstis esile tudengite julget nägemust ning kaasaegset maailmakunsti tunnetust.

"Uus valik Poco kogust koos värske lähenemisega annab külastajatele täiesti uue elamuse," usub ta.

3.–8. oktoobrini on avatud ainult muuseumi teine korrus. 9. oktoobril avatakse Pocos ka Jaapani fotograafi Masayoshi Sukita fotonäitus popmuusika legendist David Bowiest. 

Värske püsinäitus on avatud 2027. aasta aprilli lõpuni.

Toimetaja: Karmen Rebane

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