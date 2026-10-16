David Bowie fänn Piret Kriivan: Bowie avastas ennast kogu aeg uuesti

Vikerraadio toimetaja, David Bowie fänn Piret Kriivan sõnas, et David Bowie üks olulisemaid oskuseid oli ennast pidevalt uuesti avastada, kuid seejuures ka iseendaks jääda.

Eelmisel nädalal avanes Tallinnas Poco popkunstimuuseumis näitus "Bowie x Sukita", mis avab David Bowie jaJaapani fotograafi Masayoshi Sukita üle 40 aasta kestnud koostöö.

Näituse kuraator, popkunstimuuseumi asutaja Linnar Viik rääkis kultuurisaates "OP", et Masayoshi Sukita tööde puhul jääb silma perfektsus, mis on teda läbi aastakümnete kandnud.

Masayoshi Sukita ja David Bowie teed ristusid juhuslikult 1970. aastate alguses. Sukita oli selleks ajaks tõusnud edukaks reklaamifotograafiks ning ta käis Londonid Marc Bolanit pildistamas. Pärast fotosessiooni märkas ta tänaval plakatit kontserdile, mis samal õhtul aset leidis. Kuigi ta ei osanud sõnagi inglise keelt, otsustas ta sinna kohale minna, sest plakatil olnud figuur jäi talle silma.

"Ta läks sellele kontserdile. Ta on ise öelnud, et see muutis tema elu. See artist, keda ta laval nägi, vapustas teda täielikult. Ta võttis julguse kokku ja rääkis oma assistendiga, kes rääkis natukene inglise keelt, et ta tahaks seda artisti pildistada," kirjeldas Viik.

Järgmisel päeval kutsuti Bowie samasse stuudiosse, kus Bolani pildistamine toimus. Küll aga ei kutsutud teda fotosessioonile, vaid lihtsalt veini jooma. Kohtumine kujunes lõpuks siiski selliseks, et Bowie astus ka kaamera ette.

"See esimene fotosessioon, kus kumbki teineteist ei mõistnud, seal tekkis mingisugune kontakt, mingisugune säde, mis läks lõkkele ja kestis üle 44 aasta David Bowie surmani."

Masayoshi Sukita on täna 88-aastane ning ta pildistab endiselt iga päev. Mõned nädalad tagasi pälvis ta Abby Road Photo Award elutööpreemia, mis on Viigi sõnul ülim tunnustus, mille selles valdkonnas pälvida saab. "Ta on vitaalne ja teeb oma tööd iga päev endiselt edasi," märkis ta.

Vikerraadio toimetaja Piret Kriivan peab ennast tõeliseks David Bowie fänniks. Kuigi ta teadis Bowiet juba lapsepõlvest, kujunes temast fänn mõned aastad tagasi, kui ta koosas lastele ülevaadet enda noorpõlve muusikast. Eriti köitis teda Bowie oskus pidevalt muunduda.

"See, kuidas ta iseennast avastas, on üks põnevaid ja üliolulisi jooni, mis tegi David Bowiest osaliselt just geeniuse. Samal ajal oli ta veendunud, et inimene peab olema tema ise. Ja nii oligi. Ta avastas ennast vahetpidamata kogu aeg uuesti, aga samal ajal oli kogu aeg tema ise," kirjeldas Kriivan.

Jaapan mängis Bowie elus olulist rolli: lisaks Sukitale tegi ta koostööd erinevate Jaapani moekunstnikega ja õppis palju Jaapani teatrist.

"Minu arust on ka oluline, et mitte Bowie ei avastanud Jaapanit, vaid Jaapan avastas Bowie. Nagu Sukita avastas Bowie, avastas ka filmirežissöör Nagisa Ōshima David Bowie, kui ta käis Broadwayl vaatamas lavastust "Elevantmees", kus Bowie mängib nii suurt kurbust, et ma ei oskagi seda kirjeldada," tõi ta välja.